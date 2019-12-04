Из 12261 педагога и директора школ в Сырдарьинской области 66% были оценены неудовлетворительно. Система лицензирования педагогов и руководителей школ призвана мотивировать работников народного образования к работе над собой. Об этих и других новостях в системе отбора и повышения квалификации педагогов говорили на пресс-конференции Министерства народного образования в Агентстве информации и массовых коммуникаций.

В мероприятии принимали участие первый заместитель министра народного образования Алишер Умаров, сотрудники центрального аппарата министерства Мирзохид Ибрагимов и Хикматулла Даминов, а также сотрудник Института повышения квалификации работников народного образования имени Авлони Фарход Каримов.

Алишер Умаров отметил, что проблемы с принудительным трудом учителей и принудительной подпиской на периодические издания остались в прошлом, и теперь главной задачей министерства является повышение качества образования и повышение статуса учителя в обществе. Более чем в 10 тысячах школах по стране работают 466462 учителя, среди которых высшую категорию имеют всего 3,1%, а первую категорию — 14.6%. При этом 13,4% педагогов не имеют высшего образования. По мнению министерства, это показатель того, что учителя не работают над собой.

В Сырдарьинской области, где идет реализация проекта «Образцовый регион по качеству образования», более половины учителей и руководства школ не прошли тестирование. Это тестирование включало проверку знаний по государственному языку и специальности для учителей или государственному языку и менеджменту для директоров. Для этих учителей и директоров разработаны годовые индивидуальные планы повышения квалификации. Аналогичный проект реализуется и в Сурхандарьинской области.

Для поощрения учителей их зарплаты были повышены в 2,5 раза, и сейчас учитель высшей категории получает более 2,6 млн сумов. Постановлением президента установлены единовременные премии для победителей международных олимпиад и их учителей. Так, ученик, выигравший золотую медаль, получит 111,5 млн сумов, а учитель призера — более 100 млн сумов. На днях были вручены 66,9 млн сумов ученику-обладателю серебряной медали международной олимпиады по химии и 55,75 млн сум его учителю.

Методисты, которые должны, по сути, быть локомотивом новых методов в образовании, не выполняют свою функцию и в основном заняты проверкой бумаг учителей, говорилось на мероприятии. Причина тому — низкая заработная плата, которая не позволяет привлекать опытных педагогов на эту должность. Вместо должности методиста министерство предлагает ввести должность ментора, которые будут получать зарплату в 1,35 раза выше учителя высшей категории и будут наставниками учителей.

В целях улучшения системы повышения квалификации учителей, на базе института имени Авлони будет создана Академия народного образования. Региональные институты повышения квалификации будут переформатированы в институты педагогических навыков. Будут внедрены система признания самостоятельного повышения квалификации и электронная платформа мониторинга индивидуальной траектории повышения квалификации каждого педагога.

В систему повышения квалификации будут внедрены кредитно-модульная система обучения, а также дистанционная и смешанная (очно-дистанционная) формы образования. По данным министерства, уже в нынешнем году впервые 5800 учителей прошли дистанционные курсы повышения квалификации, а в качестве тренеров были привлечены специалисты из США, Великобритании, Германии и других стран.

Выпускники вузов, входящих в топ-500 по международным рейтингам, смогут преподавать в школах без прохождения переквалификации. Такое же право получат выпускники магистратур всех направлений отечественных вузов — для этого в программы магистратуры будут включены курсы по педагогике.

Министерство также предлагает ввести лицензирование для учителей и руководителей школ. Срок действия лицензии будет составлять 5 лет и 3 года соответственно.

Алишер Умаров отметил, что система лицензирования учителей существует во многих странах, например, США, Великобритании, Франции, Финляндии, Южной Корее, Японии, ОАЭ — в этих странах диплома вуза недостаточно, чтобы иметь право работать в школе. Комментируя необходимость внедрения системы лицензирования, он привел такую аналогию: «Для того, чтобы управлять транспортным средством, необходима лицензия — водитель отвечает за жизнь пассажиров. Учитель также отвечает за жизнь своих учеников».

Будут внедрены профессиональные стандарты, описывающие требования к педагогам и руководителям школ. Лицензия будет означать соответствие квалификации педагога или руководителя этим стандартам. Для получения лицензии, учителю необходимо будет сдать тест по специальности, показать педагогическое мастерство посредством открытого урока и пройти тест психологической устойчивости.

Основная цель внедрения системы лицензирования — мотивировать педагогов к работе над собой и постоянному повышению своей квалификации. Заработная плата учителей, имеющих лицензию, будет выше тех, которые не имеют лицензию.

Лицензирование, по словам представителя МНО, будет добровольным и бесплатным для первого раза, а за повторное лицензирование планируется взимать плату. Отметим, однако, что в сообщении по итогу пресс-конференции на сайте министерства говорится о том, что лицензирование станет обязательным.

Вопросами лицензирования, а также систематической оценкой качества школьного образования будет заниматься Национальный центр оценки, который МНО предлагает создать. На первых порах возможно привлечение международных организаций, как это было сделано для вступительных экзаменов в Президентские школы.

Система лицензирования будет внедрена поэтапно. Согласно утвержденной Концепции развития народного образования, планируется, что к 2030 году 15−25% учителей будут лицензированы.

Колумнист «Газеты.uz» Комил Джалилов, участвовавший в пресс-конференции, задал представителям народного образования вопросы.

«Газета.uz»: Вы отметили, что учителя в Сырдарьинской области показали низкие результаты по тестированию. Вот образцы тестовых заданий по литературе, которые были предложены учителям: «Кто занимался воспитанием поэта?» Варианты ответов: «сестра», «брат», «дядя», «бабушка». При этом ни в задании, ни в вариантах не уточняется, о каком поэте идет речь. Другое задание: «Сколько пальцев жмет на прощание толстый тонкому в рассказе Чехова?» Варианты ответов: «1», «2», «3», «4». Еще примеры: «Назовите имя и отчество матери главного героя в „Капитанской дочке“. Юлия Васильевна, Виктория Васильевна, Авдотья Васильевна, Анна Васильевна». «В чем мужик варил суп в повести „Как один мужик двух генералов прокормил“? В чане, в пригоршне, в кокосовой скорлупе, в котелке». Возможно, такое качество тестовых заданий и является одной из причин низких показателей по результатам тестирования?

Алишер Умаров: При тестировании учителей мы были вынуждены использовать базу заданий Государственного центра тестирования — ту самую базу, которую ГЦТ использует для поступающих в вузы. Государственный центр тестирования составляет эти задания на основе школьных учебников. По качеству тестовых заданий поступают очень много нареканий, но нам нужен был единый инструментарий для измерения, а у нас пока еще не создана единая система оценки качества образования.

«Газета.uz»: В тех странах, где, как вы отметили, существует система лицензирования учителей, лицензированием занимаются не министерства образования, а независимые организации. МНО же предлагает, что этим будет заниматься само министерство. На ваш взгляд, насколько это правильно?

Алишер Умаров: Мы вначале хотим сами опробовать систему лицензирования. В 2020 году всего 5% учителей будут проведены через систему лицензирования. Для этого мы хотим создать независимый центр оценивания. В дальнейшем этот центр будет независимым от министерства, и таких центров будет не один, а несколько — они будут конкурировать между собой.

«Газета.uz»: Вы отметили, что при проверке школ в первую очередь внимание следует обратить на те школы, в которых ни один выпускник не поступил в вуз. Бытует мнение — и на наш взгляд, оно имеет основание — что поступит ребенок в школу или нет, зависит не от школы, а от других факторов, например, репетиторов. Насколько правильно использовать показатель поступаемости в вуз в качестве основы для проверки школы?

Алишер Умаров: Квота для поступления в вузы была доведена до 20% от общего количества абитуриентов. Это означает, что в среднем 20% выпускников каждой школы должны поступить в вуз — где-то больше, где-то меньше. Здесь возникает вопрос: какой инструмент использовать для измерения эффективности деятельности школы? Во многих странах дальнейшие успехи выпускников — их поступление в вуз, трудоустройство — является одним из критериев оценки школы. Мы предлагаем Госинспенкции по надзору за качеством образования провести аккредитацию и аттестацию в первую очередь в тех школах, где ни один выпускник не смог поступить в вуз, чтобы изучить состояние таких школ.

«Газета.uz»: Вы говорили о предлагаемых изменениях в системе повышения квалификации учителей. А не пора ли либерализаровать систему? Например, чтобы действовали частные центры повышения квалификации и учитель мог бы выбирать курсы по своим интересам, а МНО признавало бы их сертификаты?

Алишер Умаров: Я лично сторонник здоровой конкуренции во всех сферах. Появляются частные школы, частные вузы. Для того, чтобы была конкуренция в сфере повышения квалификации, нужно поработать. Для этого нужно готовить нормативно-правовую базу. Мы постепенно придем к этому.