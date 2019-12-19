Государственный центр тестирования при Кабинете Министров подал исковое заявление на «Газету.uz» и автора издания Комила Джалилова о защите чести, достоинства и деловой репутации и взыскании морального ущерба.

Заявление от 12 декабря направлено в Мирзо-Улугбекский межрайонный суд по гражданским делам. Истцом значится Государственный центр тестирования, ответчиками — «Газета.uz» и автор издания Комил Джалилов. Пока неизвестно, принял ли суд иск к производству.

В заявлении, подписанном директором ГЦТ Маджитом Каримовым, отмечается, что согласно поручению заместителя премьер-министра Азиза Абдухакимова от 3 октября ГЦТ совместно с соответствующими хокимиятами и министерствами 7−15 октября провел в Сырдарьинской области тестовые испытания лидерских качеств и управленческих навыков директоров общеобразовательных школ, сотрудников областного управления народного образования и районных ОНО, а также знания учителей и методистов по предметам. При тестировании использовалась база заданий ГЦТ.

4 декабря на «Газете.uz» был опубликован материал «Научить учителя: Планы МНО по повышению квалификации педагогов». На пресс-конференции Министерства народного образования в Агентстве информации и массовых коммуникаций было озвучено, что из 12261 педагога и директора школ в Сырдарьинской области 66% были оценены неудовлетворительно. Колумнист «Газеты.uz» Комил Джалилов, участвовавший в пресс-конференции, задал вопрос первому заместителю министра народного образования Алишеру Умарову.

«Газета.uz»: Вы отметили, что учителя в Сырдарьинской области показали низкие результаты по тестированию. Вот образцы тестовых заданий по литературе, которые были предложены учителям: «Кто занимался воспитанием поэта?» Варианты ответов: «сестра», «брат», «дядя», «бабушка». При этом ни в задании, ни в вариантах не уточняется, о каком поэте идет речь. Другое задание: «Сколько пальцев жмет на прощание толстый тонкому в рассказе Чехова?» Варианты ответов: «1», «2», «3», «4». Еще примеры: «Назовите имя и отчество матери главного героя в „Капитанской дочке“. Юлия Васильевна, Виктория Васильевна, Авдотья Васильевна, Анна Васильевна». «В чем мужик варил суп в повести „Как один мужик двух генералов прокормил“? В чане, в пригоршне, в кокосовой скорлупе, в котелке». Возможно, такое качество тестовых заданий и является одной из причин низких показателей по результатам тестирования?

Алишер Умаров: При тестировании учителей мы были вынуждены использовать базу заданий Государственного центра тестирования — ту самую базу, которую ГЦТ использует для поступающих в вузы. Государственный центр тестирования составляет эти задания на основе школьных учебников. По качеству тестовых заданий поступает очень много нареканий, но нам нужен был единый инструментарий для измерения, а у нас пока еще не создана единая система оценки качества образования.

ГЦТ в своем заявлении отмечает, что в вопросе Комила Джалилова приводятся примеры тестовых заданий, которых вообще не существует в базе заданий ГЦТ и которые не использовались в тестировании.

Эту информацию, озвученную на пресс-конференции и опубликованную в СМИ, ГЦТ называет «безосновательной» и «открытой ложью» и указывает на отсутствие документов, доказательств и фактов. По данным центра, вышеуказанные некачественные тестовые заданий никак не могли оказаться в базе заданий ГЦТ по объективным и субъективным причинам.

«Поскольку формирование базы тестовых заданий — это сложный процесс, который осуществляется в несколько этапов. База тестовых заданий рекомендована к использованию во время вступительных экзаменов в вузы со стороны Министерства высшего и среднего специального образования и Министерства народного образования, а также формируется педагогами и специалистами, которые утверждаются государственной комиссией», — говорится в заявлении.

Кроме того, отмечает ГЦТ, тестовые задания разрабатываются в соответствии с учебными планами общего среднего и среднего специального и профессионального образования. Более того, оценивается соответствие заданий требованиям тестологии и проводится экспертиза в несколько этапов, после чего они включаются в базу заданий.

По этим причинам ГЦТ считает, что «действия „Газеты.uz“ и колумниста Комила Джалилова направлены на дискредитацию Государственного центра тестирования и его сотрудников, ущемление чести, достоинства и деловой репутации».

«Материал, опубликованный „Газетой.uz“, нанес серьезный моральный ущерб интересам ГЦТ, оказал негативное воздействие на руководство и сотрудников центра, привел к снижению их производительности труда, стрессу. Поэтому ГЦТ оценивает моральный ущерб, нанесенный „Газетой.uz“ и Комилом Джалиловым, в 200 млн сумов», — отмечается в заявлении.

ГЦТ просит суд обязать «Газету.uz» и Комила Джалилова опубликовать опровержение по материалу и принести публичные извинения ГЦТ.