Заемные соглашения на сумму в 500 млн долларов подписали 12 декабря заместитель премьер-министра, министра финансов Джамшид Кучкаров и временно исполняющий обязанности представительства Азиатского банка развития в Узбекистане Энрико Пинали. Средства будут направлены на улучшения экономического управления в стране и развития сектора ипотечного рынка, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе АБР.

АБР в конце ноября одобрил 200 млн долларов в виде двух займов для содействия Узбекистану в реформировании программ финансирования жилья и обеспечения семей более доступными ипотечными продуктами. В рамках программы развития сектора ипотечного рынка АБР предоставляет заём в 50 млн долларов для проведения реформ по повышению эффективности государственной системы жилищных субсидий.

АБР также предоставляет заём финансового посредничества в 150 млн долларов, благодаря которому коммерческие банки смогут выдавать кредиты на ипотеку и улучшение жилищных условий.

Заём на сумму 300 млн долларов для укрепления экономического управления в стране, одобренный АБР 27 ноября, позволит обеспечить макроэкономическую стабильность и устойчивый рост экономики. Это вторая подпрограмма «Программы улучшения экономического управления» АБР в Узбекистане, утвержденной в июне 2018 года.

Программа нацелена на улучшение экономических решений правительства посредством модернизации систем управления макроэкономическими данными. Это поможет правительству проводить реформы в области управления государственными финансами и налогово-бюджетной политики, такие как среднесрочный прогноз бюджета, внутренний аудит, учет в государственном секторе и закупки для повышения эффективности и прозрачности государственного сектора, отмечается в сообщении.

Кроме того, программа направлена на укрепление банковского надзора, основанного на оценке рисков со стороны Центрального банка, улучшение администрирования и устойчивости госпредприятий, и обеспечение благоприятных условий для проектов государственно-частного партнерства, которые имеют решающее значение для привлечения частных инвестиций.

Французское агентство развития также подписало соглашение о софинансировании на сумму 55,51 млн долларов для поддержки второй подпрограммы.