Азиатский банк развития (АБР) одобрил заем на сумму 300 млн долларов для дальнейшего укрепления экономического управления в Узбекистане, что, как ожидается, приведет к большей макроэкономической стабильности и устойчивому экономическому росту. Об этом «Газете.uz» сообщили в представительстве АБР в республике.

«Данный заём поддержит среднесрочные цели Узбекистана по улучшению макроэкономического управления, повышению операционных и финансовых показателей государственных предприятий, особенно в энергетическом секторе, и трансформации роли государства в экономике», — отметила старший экономист АБР по государственному управлению в Центральной и Западной Азии Чидем Акин.

Это вторая подпрограмма «Программы улучшения экономического управления» АБР в Узбекистане, утвержденной в июне прошлого года. Программа нацелена на улучшение экономических решений правительства посредством модернизации систем управления макроэкономическими данными.

«Это поможет правительству проводить реформы в области управления государственными финансами и налогово-бюджетной политики, такие как среднесрочный прогноз бюджета, внутренний аудит, учет в государственном секторе и и закупки для повышения эффективности и прозрачности государственного сектора», — говорится в сообщении.

Программа также нацелена на укрепление банковского надзора, основанного на оценке рисков со стороны Центрального банка, улучшение администрирования и устойчивости государственных предприятий, и обеспечение благоприятных условий для проектов государственно-частного партнерства, которые имеют решающее значение для привлечения частных инвестиций.

Помимо содействия АБР, Французское агентство развития также предоставит софинансирование в размере 55,51 млн долларов для второй подпрограммы.