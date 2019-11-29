Азиатский банк развития (АБР) одобрил 200 млн долларов в виде двух займов для содействия правительству Узбекистана в реформировании программ финансирования жилья и обеспечения семей более доступными ипотечными продуктами. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе банка.

В рамках программы развития сектора ипотечного рынка АБР предоставит заём в размере 50 млн долларов для проведения реформ по повышению эффективности государственной системы жилищных субсидий.

АБР также выделит заём финансового посредничества в размере 150 млн долларов, чтобы коммерческие банки могли выдавать кредиты на ипотеку и улучшение жилищных условий.

«Факт того, что ипотечные кредиты в основном ограничены и не доступны для большинства семей со средним и низким уровнем доходов является существенным вызовом в Узбекистане», — сказал главный специалист по финансовому сектору департамента Центральной и Западной Азии АБР Питер Марро.

Реформы в жилищном секторе будут осуществляться созданным при Министерстве финансов подразделением по содействию и координации жилищной политики, которое также ответственно за разработку единовременной системы субсидий для бенефициаров с низким уровнем доходов и программы аренды жилья.

«Правительство также создает компанию по рефинансированию ипотеки Узбекистана, финансовый институт с участием частного сектора, чтобы обеспечить доступ коммерческих банков к долгосрочным финансовым ресурсам в национальной валюте,» — отметил старший специалист по развитию частного сектора департамента Центральной и Западной Азии АБР Бобир Гафуров.

Кроме займов на 200 млн долларов, АБР окажет техническое содействие на сумму 800 тысяч долларов для поддержки реализации этой программы, сообщили в пресс-службе банка.

Проблемы жилищной сферы обсуждались на совещании с участием президента в конце ноября. По расчетам международных организаций, для полного удовлетворения потребности населения в жилье необходимо ежегодно строить 145 тысяч квартир. На это требуется почти 30 трлн сумов в год.

С 2020 года, как ожидается, строительство жилья передадут частному сектору, а государство продолжит выделять ипотечные кредиты на оптимальных условиях.