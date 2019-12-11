Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации 4 декабря рассмотрел сводные 10−12-е периодические отчеты Узбекистана о выполнении положений Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, сообщается на сайте комитета. Узбекскую делегацию представлял директор Национального центра по правам человека Акмаль Саидов.

В 2016—2017 годы в стране были осуждены 48 человек за 26 преступлений, связанных с подстрекательством к национальной, этнической или расовой ненависти, приводит комитет данные из отчетов. В 2018 году таких преступлений не было зарегистрировано.

Из 133 тысяч временных резидентов более 97 тысяч были лицами без гражданства. Проект закона о гражданстве, который сейчас находится на рассмотрении в парламенте, позволит 40 тысячам лиц без гражданства получить узбекское гражданство.

Служба новостей ООН уточнила, что члены комитета задали делегации более 100 вопросов, в их числе — законодательство по правам этнических меньшинств, расследования сообщений о принудительной стерилизации женщин, в частности из числа рома, положение людей без гражданства, борьба с использованием детского и принудительного труда во время сбора хлопка, меры по смягчению последствий экологической катастрофы Аральского моря.

По словам Акмаля Саидова, большинство жителей Узбекистана, согласно опросам, оценивают межнациональные отношения в стране как «очень хорошие» и «хорошие». При этом для выявления случаев расовой дискриминации открыты каналы обратной связи, по которым граждане могут сообщать о нарушениях.

В отчете Узбекистана говорится, что «доводы о стерилизации женщин без их свободного и информированного согласия являются необоснованными», а национальное законодательство защищает всех граждан страны независимо от их расы, языка, национальной и этнической принадлежности, отмечается в сообщении. По этой причине члены общины люли (рома) не рассматриваются как национальное меньшинство, и власти не располагают отдельной статистикой о реализации их прав.

В своем выступлении Акмаль Саидов проинформировал о создании в стране института Национального докладчика по противодействию торговле людьми и принудительному труду и принятии дополнительных мер по защите детей.

Он также сообщил о том, что в мае и октябре по поручению президента в Ташкент специальными авиарейсами были доставлены более 220 узбекских граждан, в основном женщин и детей, оказавшихся в зоне вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке.

В отчете говорится, что образование в стране доступно на семи языках: узбекском, каракалпакском, русском, таджикском, казахском, кыргызском и туркменском.

Авторы доклада также отметили, что власти уделяют большое внимание преодолению последствий экологической катастрофы Аральского моря и социально-экономической поддержке каракалпакского народа. Для этого созданы специальные программы, в том числе направленные на повышение уровня жизни населения Каракалпакстана.