Вечером в четверг специальным авиарейсом из Багдада (Ирак) в Ташкент в рамках гуманитарной операции «Мехр-2» («Добро-2») были доставлены 64 ребенка — гражданина Узбекистана, сообщило УзА.

Операция была осуществлена по поручению президента Шавката Мирзиёева в сотрудничестве с правительством Ирака и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).

Среди прибывших на родину — 39 мальчиков и 25 девочек, из них 14 детей в возрасте до 3 лет и 2 сироты.





Специальная рабочая группа провела беседы с женщинами из Узбекистана, приговоренными к длительным (10−20 лет) или пожизненным срокам тюремного заключения за участие в разных международных террористических организациях, угрожающих миру разных стран, и получила их согласие на возвращение детей.

Часть супругов этих женщин остается в рядах террористических организаций, некоторые были убиты в ходе боевых действий, другие отбывают сроки в тюрьмах Ирака и Сирии, отмечает УзА.





Дети, подвергшиеся духовным и физическим страданиям в результате нахождения в зонах конфликтов, будут размещены в оздоровительном учреждении, где их обеспечат питанием и одеждой и окажут всестороннюю медицинскую, психологическую и социальную помощь.

Будут оформлены документы, удостоверяющие их личности. Дети будут размещены в дошкольные образовательные учреждения и школы.За ними будут прикреплены опекуны и спонсоры.

В мае в рамках первой операции «Добро» из зоны конфликта на Ближнем Востоке в Узбекистан были возвращены 155 женщин и детей.

В сообщении УзА отмечается, что гуманитарная операция будет продолжена.