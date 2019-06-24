В Узбекистане планируется принятие Национальной стратегии по противодействию торговле людьми на 2019−2024 годы, а также учреждение института национального докладчика по противодействию подобным преступлениям. Об этом сообщила пресс-служба МИДа.

20 июня Государственный департамент США опубликовал ежегодный Доклад о торговле людьми, в котором дается анализ ситуации в 189 странах.

В документе отмечается принятие в Узбекистане значительных мер по прекращению использования принудительного труда взрослых во время ежегодного сбора хлопка, увеличение суммы вознаграждения сборщикам, частичное прекращение привлечения лиц, работающих в бюджетных организациях, обеспечение беспрепятственного доступа международным наблюдателям, вовлечение в процесс мониторинга независимых правозащитников и запрет детского труда при сборе хлопка.

Отдельно подчеркивается «неизменная приверженность на высоком уровне прекращению принудительного труда», а также принятие актов по недопущению привлечения граждан, в том числе госслужащих к принудительным общественным работам.

В начале апреля Международная организация труда признала факт прекращения в Узбекистане «систематического или системного принудительного труда».

Министерство иностранных дел подчеркивает, что «за последнее время в стране на государственном уровне предприняты значительные превентивные меры, способствующие снижению уровня преступности, в том числе в сфере торговли людьми, созданы необходимые правовые и институциональные механизмы по недопущению принудительного труда».