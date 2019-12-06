Министерство экономики и промышленности Узбекистана скорее осторожничает, чем опасается публиковать экспериментальные цифры по потребительской корзине и прожиточному минимуму. Об этом заявил глава министерства Ботир Ходжаев на 24-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса Узбекистана в минувшую субботу.

По его словам, уже разработана методология по определению размера потребительской корзины и выявления на его основе прожиточного минимума. Сейчас методология тестируется в ряде регионов, в частности, в Ташкентской и Ферганской областях.

«Мы исходим не только из международных норм, но тщательно и глубоко учитываем потребление внутри страны в разрезе городов, сел и других территорий с исторической и других точек зрения», — отметил Ботир Ходжаев.

Министр также указал, что тестирование проводится с разными социально-демографическими группами — детьми, трудоспособными гражданами, пенсионерами.

Исследования начались с 1 января 2019 года, результаты определяются по итогам каждого квартала и вносятся в Кабинет Министров.

«Нужно отметить, что это не методика, которая применяется в международной практике всеми странами. Это методология и опыт, применяемые в некоторых странах СНГ. Например, в Казахстане, России и ряде других стран. Если взять опыт России, то потребовалось примерно 10 лет, чтобы определить прожиточный минимум и минимальную заработную плату. Чтобы уравновесить эти два показателя (потребительская корзина и прожиточный минимум — ред.), уйдет несколько лет», — сообщил Ботир Ходжаев.

Глава Минэкономпрома уточнил, как потребительская корзина и прожиточный минимум взаимосвязаны друг с другом: «Сначала определяется потребительская корзина, а потом на ее основе — прожиточный минимум. Сегодня основная цель тестирования — довести до совершенства методологию и решить, нужно принимать закон или нет», — сказал он.

На вопрос, почему министерство не публикует результаты исследования, Ботир Ходжаев заявил: «Министерство экономики и промышленности боится публиковать результаты или осторожничает? Я думаю, скорее осторожничает».

Министр отметил, что проводимые реформы во всех сферах оказывает сильное влияние на инфляцию. Он напомнил, что в 2020 году и последующие два года ожидается снижение уровня инфляции с 15,5% в 2019 году до 9,5% в 2022 году.

«Конечно, при расчете потребительской корзины и прожиточного минимума инфляция будет играть важную роль… Эти цифры (результаты тестирования — ред.) касаются Ташкентской и Ферганской областей. Если мы их сейчас опубликуем, то каждый человек, каждая [демографическая] группа населения будет примерять это на себе. Это может вызвать сложности при даче правильного комментария и анализа. После завершения работ по итогам годы мы предоставим отчет правительству», — заключил глава Минэкономпрома.

Проект документа о порядке расчета минимальной потребительской корзины и прожиточного минимума выставлялся для обсуждения в июня 2018 года.

Ранее Ботир Ходжаев уже озвучивал примерные цифры исследования. Потребительская корзина по итогам исследований в Ташкентской и Ферганской области составила 650 тысяч сумов за первый квартал 2019 года, а прожиточный минимум — 800 тысяч сумов.

«Это тестовые исследования, не прямая государственная статистическая работа. Все это мы получили на основе опроса. Статистические данные, конечно, тоже изучаем, и на их основе выводятся эти параметры. Если говорить о потребительской корзине, речь идет о наименованиях (товарах — ред.), которые необходимы человеку. Об автомобилях или о дорогой электротехнике там речи не идет», — отмечал он.

Глава Минэкономпрома заявлял, что необходимо учитывать совокупный доход населения, куда входят, к примеру, зарплата «в конвертах», а также «другие аспекты», что сделает цифры объективнее.