Сенат Олий Мажлиса на 24-м пленарном заседании 30 ноября одобрил закон «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2020 год», передает корреспондент «Газеты.uz».

Впервые госбюджет страны принимается в виде закона. Документом раскрываются такие понятия, как «распорядитель бюджетных средств первого уровня», «распорядитель бюджетных средств второго уровня», «общий фискальный баланс», «территориальный распорядитель бюджетных средств».

Определяются особенности распределения бюджетных полномочий между участниками бюджетного процесса в 2020 году, порядок использования и пересмотра ассигнований, выделяемых из республиканского бюджета для распорядителей бюджетных средств первого уровня, бюджетные ассигнования для распорядителей бюджетных средств второго уровня, ассигнования, выделяемые для территориальных распорядителей бюджетных средств.

Помимо этого, определяются параметры консолидированного бюджета Узбекистана, включающие в себя его доходы и расходы, прогноз доходов и расходов государственных целевых фондов и Фонда реконструкции и развития Узбекистана, республиканского бюджета на 2020 год, бюджета Каракалпакстана, местных бюджетов областей и Ташкента, утверждение ставок отдельных налогов и сборов, обеспечение устойчивости бюджетной системы в 2020 году, установление предельного объема внешнего заимствования от имени и под гарантию Узбекистана, расходы, осуществляемые за счет внешних заимствований.

Сенаторы отметили, что одним из важнейших аспектов закона станут меры по обеспечению прозрачности процесса исполнения консолидированного бюджета Узбекистана, что, как ожидается, будет способствовать повышению ответственности государственного управленческого сектора всех уровней, укреплению бюджетной дисциплины, а также усилению роли и ответственности палат Олий Мажлиса, Кенгашей народных депутатов областей и Ташкента.

В 2020—2022 годах темпы роста реального ВВП прогнозируются на уровне 5,5%-6,2%, производство промышленной продукции — на 6,5%, производство сельскохозяйственной продукции — на 4%, объема капитальных вложений — не менее 10%, оборота розничной торговли — на 5,6%, объема услуг — на 5,7%.





В 2020 году и последующие два года ожидается снижение уровня инфляции с 15,5% в 2019 году до 9,5% в 2022 году.





Объем внешней торговли в 2020 году прогнозируется на уровне 46,9 млрд долларов с отрицательным сальдо в 5,8 млрд долларов. Основным фактором роста дефицита будет увеличение импорта технологического оборудования и техники.

Для обеспечения экономического роста необходимо увеличить объемы капитальных вложений и прямых иностранных инвестиций, отмечает Минфин. В 2020 году ожидается привлечь прямые иностранные инвестиции на сумму 4 млрд долларов, которые будут направлены на реализацию крупных проектов в промышленности, сельском хозяйстве и на развитие инфраструктуры.

Государственный внешний долг на начало следующего года прогнозируется в размере 20,1 млрд долларов (30,2% к ВВП). В 2021 году госдолг вырастет до 25,7 млрд долларов (33,5% к ВВП), а к 2022 году — 31,4 млрд долларов (36,9%).

В 2020 году увеличивается финансирование социальной сферы. Расходы на систему здравоохранения вырастут на 18%, образование — на 10%, развитие науки — на 47% по сравнению с показателями нынешнего года.

Предусматривается реализация около 100 целевых программ по поддержке образования, медицины, предпринимательства, развитию сельского хозяйства, улучшению инфраструктуры и другим направлениям.

С 2019 года граждане могут участвовать в определении мероприятий, на которые будут финансироваться за счет дополнительных источников бюджетов районов (городов). На эти цели будут направлены не менее 10% дополнительных источников районных или городских бюджетов. Закон одобрен сенаторами.

Парламентарии одобрили внесение изменений и дополнений в три закона и Бюджетный кодекс, которые определяют порядок принятия парламентом закона о госбюджете и бюджетах государственных целевых фондов, а также бюджетные полномочия Олий Мажлиса при рассмотрении и принятии закона о госбюджете.

Бюджетный кодекс дополняется новыми понятиями, в него вносятся изменения и дополнения, направленные на расширение бюджетных полномочий Кабинета Министров, Счетной палаты, Министерства финансов. Кроме того, в закон «О парламентском контроле» вносится изменение, согласно которому рассмотрение хода исполнения закона о госбюджете является одной из форм парламентского контроля.