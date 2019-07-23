Потребительская корзина по итогам тестовых исследований в Ташкентской и Ферганской области составила 650 тысяч сумов за первый квартал, прожиточный минимум — 800 тысяч сумов, сообщило издание Spot.uz со ссылкой на выступление министра экономики и промышленности Ботира Ходжаева на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций.

«Это тестовые исследования — не прямая государственная статистическая работа. Все это мы получили на основе опроса. Статистические данные, конечно, тоже изучаем и на их основе выводятся эти параметры», — сказал он.

«Если говорить о потребительской корзине, речь идет о наименованиях (товарах — ред.), которые необходимы человеку. Об автомобилях или о дорогой электротехнике там речи не идет», — отметил министр.

По его словам, в будущем данные по потребительской корзине и прожиточному минимуму будут представлены в разрезе регионов и по соответствующим слоям населения: расходы детей, пенсионеров и других.

Глава Минэкономпрома подчеркнул, что надо учитывать совокупный доход населения, куда входит, к примеру, зарплата «в конвертах», а также «другие аспекты», после чего цифры будет объективнее. На это, скорее всего, потребуется еще один год, сейчас проект только тестируется, отмечает издание.

О том, что в Узбекистане введут понятия «потребительская корзина» и «прожиточный минимум», а также определят критерии их расчета, стало известно в начале прошлого года. Это предусматривал проект Государственной программы 2018 года. Реализовать инициативу планировалось до 1 июля того же года. Как уточнил Ботир Ходжаев, теперь документ планируется принять к началу 2021 года.