Узбекистан может достичь постоянной цели по инфляции к 2023 году на уровне 5%. Об этом заявил заместитель директора Департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда (МВФ) Юха Кахконен в ходе недавнего выступления в Центральном банке.

С 2020 года Центробанк начнет переходить к инфляционному таргетированию. Постоянный таргет по инфляции к 2023 году установлен на уровне 5%.

Первый заместитель председателя ЦБ Ильхом Норкулов заявил, что достижение этого показателя будет сложной задачей: «Таргетирование инфляции должно быть задачей для всех — и для ЦБ, и для министерств. Каждое министерство и ведомство должно будет обращать внимание на инфляцию».

Юха Кахконен заявил, что это осуществимая задача: «Конечно, возможно достичь 5-процентного показателя к 2023 году, но для этого необходимо осуществление ряда мер. Невозможно нацелиться на достижение 5% на следующий год. Текущая либерализация цен еще не завершена, и в этом отношении будет дополнительное давление [на инфляцию]».

«Реформы должны продолжить менять структуру экономики, — продолжил он. — Ну и, конечно же, достижение 5-процентного целевого показателя незамедлительно, наверное, будет не самым целесообразным действием. Но тем не менее, либерализация цен на энергоносители и другие сырьевые ресурсы, наверное, вскоре будет завершена. И я думаю, что этот целевой показатель в 5% достаточно осуществим», — сказал представитель МВФ.

По его мнению, переход на инфляционное таргетирование не будет идеальным с самого начала. «Для этого необходимо осуществление множества шагов и прохождение этапов — это политическая независимость [Центрального банка], который не должен ощущать давление от фискальной политики. А закон „О Центральном банке“ в новой редакции, я думаю, поможет в этом отношении», — считает он.

Юха Кахконен также указал, что банковский сектор также должен работать более эффективно.

«В настоящее время Центральный банк не может контролировать темпы кредитования с учетом того, что кредитование осуществляется через Фонд реконструкции и развития Узбекистана», — отметил он.

Что такое инфляционное таргетирование

Инфляционное таргетирование — это комплекс монетарных мер, которые предпринимают государственные органы для контроля над уровнем инфляции в стране. Для этого должен быть установлен среднесрочный макроэкономический прогноз, а при отклонении от прогноза — набор мер, которые позволяют вернуться к оптимальной ситуации в экономике.

Главным инструментом инфляционного таргетирования является процентная ставка, которая позволяет давать сигналы экономике о денежной массе. Если ставка повышается, повышаются и проценты по кредитам. В такой ситуации население, как правило, откладывает потребление, что приводит к снижению спроса и повышению инфляции, а также замедлению экономического роста. Если ставка понижается, денежное предложение растет, а объем производства повышается.

Согласно основному сценарию Центробанка, инфляция к концу 2020 года будет находиться в диапазоне 12−13,5%, в 2021 году — снизится до однозначной цифры, а в 2023 году должна достичь таргета в 5%.