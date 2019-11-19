Центральный банк Узбекистана с 1 января 2020 года начнет поэтапный переход к инфляционному таргетированию. Ориентир по снижению инфляции к 2021 году составит 10%, к 2023 году — 5%, следует из указа президента от 19 ноября.

Инфляционное таргетирование — комплекс монетарных мер, которые предпринимают государственные органы для контроля над уровнем инфляции в стране. Для этого должен быть установлен среднесрочный макроэкономический прогноз, затем при отклонении от прогноза — набор мер, которые позволяют вернуться к оптимальной ситуации в экономике.

Основными принципами денежно-кредитной политики ЦБ определены:

установление постоянно действующей цели по инфляции с доведением ее до широкой общественности;

применение широкого спектра инструментов денежно-кредитной политики для регулирования процентных ставок на денежном рынке и управления инфляционными процессами;

проведение детального макроэкономического анализа и прогнозирования с учетом доступной информации на внутреннем и внешних рынках для принятия объективных решений в области денежно-кредитной политики;

совершенствование коммуникационной политики Центрального банка для разъяснения широкой общественности целей денежно-кредитной политики, обеспечения предсказуемой макроэкономической ситуации и формирования доверия участников рынка.

Кабинету Министров и Центробанку поручено реализовать комплекс мер по созданию условий для полного перехода на режим инфляционного таргетирования. Это — проведение скоординированной монетарно-фискальной и антимонопольной политики, продолжение реализации структурных преобразований в отраслях экономики с ускорением перехода к конкурентной рыночной экономике, повышением конкурентоспособности местных производителей и формированием полноценных рынков товаров и услуг.

Более того, меры включают в себя последовательную либерализацию регулируемых цен, направленную на переход к современным методам антимонопольного и ценового регулирования, а также расширение производственной инфраструктуры.

Документом планируется реформирование банковской системы, а также финансовых рынков с целью развития институтов финансового посредничества для трансформации сбережений в инвестиции и обеспечение возможности долгосрочного планирования финансовых потоков.

Центральному банку поручено принять меры по приведению инструментов, механизмов и процедур денежно-кредитной политики в соответствие со стандартами режима инфляционного таргетирования путем внедрения:

в срок до 1 января 2020 года рыночных инструментов воздействия на процентные ставки денежного рынка, включающих облигации ЦБ, овернайт-депозиты, регулярные депозитные аукционы, кредитные аукционы и овернайт-кредиты под залог государственных ценных бумаг и иностранной валюты.

рыночных инструментов воздействия на процентные ставки денежного рынка, включающих облигации ЦБ, овернайт-депозиты, регулярные депозитные аукционы, кредитные аукционы и овернайт-кредиты под залог государственных ценных бумаг и иностранной валюты. в течение 2020 года производных инструментов управления процентными и валютными рисками (свопы, опционы, фьючерсы) и поэтапного усиления роли коммерческих банков в формировании валютного курса;

производных инструментов управления процентными и валютными рисками (свопы, опционы, фьючерсы) и поэтапного усиления роли коммерческих банков в формировании валютного курса; в месячный срок ожидается механизма процентного коридора ключевой (основной) ставки для проведения гибкой процентной политики с регулярными интервенциями Центрального банка на межбанковском денежном рынке;

ожидается механизма процентного коридора ключевой (основной) ставки для проведения гибкой процентной политики с регулярными интервенциями Центрального банка на межбанковском денежном рынке; до 1 апреля 2020 года системы макроэкономического анализа и прогнозирования в соответствии с передовой международной практикой, предусматривающей развитие инструментария эконометрического моделирования при техническом содействии международных финансовых институтов;

системы макроэкономического анализа и прогнозирования в соответствии с передовой международной практикой, предусматривающей развитие инструментария эконометрического моделирования при техническом содействии международных финансовых институтов; в двухмесячный срок современных принципов коммуникационной политики, предусматривающей своевременное освещение со стороны Центрального банка текущей ситуации в экономике, ключевых факторов инфляционных процессов и мер денежно-кредитной политики;

современных принципов коммуникационной политики, предусматривающей своевременное освещение со стороны Центрального банка текущей ситуации в экономике, ключевых факторов инфляционных процессов и мер денежно-кредитной политики; регулярных исследований факторов инфляции и инфляционных ожиданий, изучения передового зарубежного опыта с привлечением технического содействия международных финансовых институтов и центральных банков других стран.

Кроме того, указом предусмотрено образование Комиссии по координации мер по снижению уровня инфляции и обеспечению стабильности цен.

Главным инструментом инфляционного таргетирования является процентная ставка, которая позволяет давать соответствующие сигналы экономике о денежной массе (количестве денег). Если процентная ставка повышается, то повышается и проценты по кредитам (потребительским, ипотечным, для предпринимательства). При такой ситуации, как правило, население откладывает потребление, что приводит к снижению спроса, а в дальнейшем — инфляции. Но это, в свою очередь, замедляет экономический рост. Если ставка понижается, денежное предложение растет, объем производства повышается до потенциального уровня.

Необходимый элемент инфляционного таргетирования — это плавающий валютный курс, в отсутствие которого денежное предложение не контролируется процентной ставкой. Сум перешел на плавающий курс 20 августа.

Первый заместитель председателя Центрального банка Илхом Норкулов отмечал, что для повышения доверия к национальной валюте Узбекистана необходимо добиться низкого уровня инфляции в 5%.