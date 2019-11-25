Темпы роста реального объема валового внутреннего продукта (ВВП), согласно основному сценарию развития экономики, в 2020 году составят 5,2−5,5%, а в 2021—2022 годы — ускорятся до 5,5−5,8%. Такой прогноз дает Центральный банк Узбекистана в публикации об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2020 год и 2021−2022 годы.

В опубликованном ранее «Бюджете для граждан» рост ВВП в 2020 году прогнозировался на уровне 5,5%, а в 2021—2022 годах — на уровне 5,8−6,2%.

Как сообщалось ранее, Центробанк переходит к инфляционному таргетированию с 2020 года. Постоянная цель по инфляции установлена на уровне 10% в 2021 году и 5% в 2023 году.

Темпы роста кредитования экономики коммерческими банками будут находится в пределах темпов роста номинального объема ВВП, в частности, в 2020 году составят около 20−25% без учета изменений валютного курса.

В налогово-бюджетной сфере ожидается определенное сокращение дефицита общего фискального баланса, а также формирование государственного долга «в пределах установленных параметров». Прогнозируется, что дефицит общего фискального баланса в 2020 году не превысит 2,7% к ВВП, с постепенным его снижением до 1,5% в 2022 году и удержанием на данном уровне в последующие годы.

В условиях проведения жесткой денежно-кредитной политики и сокращения дефицита фискального баланса увеличение объемов частных и иностранных инвестиций, как ожидает ЦБ, поспособствует поддержанию заданных прогнозных темпов экономического роста.

Исходя из этого, согласно предварительным расчетам, в ближайшие годы отрицательное сальдо счета текущих операций платежного баланса снизится с 7% к ВВП в 2020 году до 5,9% в 2022 году. Ожидается, что покрытие данного дефицита, в основном, за счет внешних источников, в частности, инвестиционных ресурсов, не окажет резкого девальвационного давления.

В основном сценарии инфляция к концу 2020 года будет находится в диапазоне 12−13,5%, в 2021 году — снизится до однозначных цифр, а в 2023 году — достигнет основного таргета 5%.

Согласно данному сценарию, текущие тенденции внешнеэкономических условий останутся неизменными без резких изменений в развитии экономик основных внешнеторговых партнеров, а также с сохранением положительной динамики роста цен на экспортные товары и трансграничных переводов.

На прогнозном горизонте для достижения постоянного целевого показателя инфляции будут сохранены жесткие условия денежно-кредитной политики с поддержанием положительных реальных процентных ставок в экономике.

В основных направлениях описываются меры для достижения таргета по инфляции и приведения инструментов и механизмов денежно-кредитной политики в соответствие со стандартами инфляционного таргетирования, в частности:

в области развития операционных механизмов:

будут внедрены основная (ключевая) процентная ставка и процентный коридор, набор рыночных инструментов, обеспечивающих эффективную работу операционного механизма денежно-кредитной политики, в том числе кредитные и депозитные аукционы, овернайт-кредиты и депозиты, а также при необходимости будет осуществлен выпуск облигаций ЦБ;

предусмотрена разработка стратегии развития внутреннего валютного рынка, предусматривающая повышение роли коммерческих банков в качестве маркет-мейкеров в формировании валютного курса, совершенствование подходов проведения валютных интервенций, а также внедрение производных инструментов (свопы, опционы и фьючерсы);

будут реализованы меры по сокращению сегментации на кредитном рынке путем пересмотра практики льготного кредитования с применением рыночных принципов;

в области повышения прогнозно-аналитического потенциала:

внедряется система макроэкономического анализа и прогнозирования (FPAS) и современные инструменты моделирования;

будут выработаны методы по регулярному изучению на основе эмпирических моделей факторов инфляции и инфляционных ожиданий населения и бизнеса;

в области совершенствования коммуникационной политики:

намечена разработка принципов коммуникационной политики, предусматривающей своевременное доведение до общественности и представителей бизнеса информации об основных факторах инфляции и мерах денежно-кредитной политики;

определены направления системной работы по внедрению эффективных механизмов диалога с участниками рынка.

В рамках стратегии реформирования банковской системы планируется трансформация коммерческих банков в финансовые институты, способствующие преобразованию сбережений населения и бизнеса в инвестиции и формированию долгосрочных денежных ресурсов в экономике.

В целях снижения немонетарных факторов инфляции, по каждому из них предусмотрено проведение глубокого анализа с последующим внесением предложений в правительство и заинтересованные министерства и ведомства.

Полный текст основных направлений денежно-кредитной политики на 2020 год и 2021−2022 годы, как ожидается, будет опубликован на сайте Центрального банка до 30 ноября.