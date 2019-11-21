В Узбекистане запущен проект One Million Uzbek Coders по подготовке миллиона отечественных программистов. Церемония запуска программы прошла 21 ноября в Университете Инха в Ташкенте, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе вуза.





В мероприятии приняли участие премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, первый заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Олимжон Умаров, министр внешней торговли и инвестиций Сардор Умурзаков, министр по делам правительства и будущего ОАЭ Мухаммад Абдулла аль Гергави, министр ОАЭ по искусственному интеллекту Омар бин Султан аль-Олама и другие.

Абдулла Арипов подчеркнул, что человеческие ресурсы — это самое главное богатство современного Узбекистана, где более 60% населения — молодые люди в возрасте не старше 29 лет.

«В связи с этим в рамках государственной молодежной политики очень важным для нас является укрепление статуса наших сыновей и дочерей в обществе, освоение ими новых специальностей и профессий», — заявил он.

Глава правительства отметил, что одним из направлений пяти инициатив президента является открытие учебных центров по цифровым технологиям с бесплатным обучением, направленных на повышение компьютерной грамотности населения, помощь детям, интересующимся IT, в реализации их потенциала, и создание программных продуктов.

«Реализация проекта One Million Uzbek Coders позволит вовлечь широкие слои населения в освоение новых профессий в сфере ИКТ, трудоустроить молодежь, включая людей с ограниченными возможностями», — отметил глава правительства.





Премьер-министр напомнил, что накануне президент Шавкат Мирзиёев во время посещения Технологического парка в Мирзо-Улугбекском районе дал старт первому этапу строительства IT Park, который расположится на территории 7 га.

«Президент сказал, что правительство должно взять под серьезный контроль строительство, чтобы первый этап был запущен через два года», — сказал Абдулла Арипов.

Что такое One Million Uzbek Coders

One Million Uzbek Coders — это аналог версии программы One Million Arab Coders, которая была запущена в ОАЭ в 2017 году. Проект, ранее анонсированный премьер-министром, реализуется Министерством по развитию ИТ и коммуникаций в сотрудничестве с фондом Dubai Future Foundation, Университетом Инха в Ташкенте, IT-академией и IT-школой имени Мухаммада ал-Хоразмий

Проект предусматривает дистанционное обучение широких слоев населения программированию через специальный портал UzbekCoders.uz с целью подготовки нового поколения специалистов по цифровым технологиям.

На первом этапе программа на узбекском языке охватит четыре самые востребованные на глобальном рынке труда специальности — Data Analysis, Android Programming, Full-Stack Development и Frontend Development. Общий курс рассчитан на 120 часов обучения. Итогом каждого уровня будет подготовка лабораторных работ и получение соответствующих сертификатов.

Лучшие выпускники курсов смогут побороться за гранты и продолжить обучение по одной из более 100 программ Nanodegree частной образовательной организации Udacity. Для этого нужно будет успешно сдать итоговый экзамен и войти в топ-150 студентов с наивысшими баллами.