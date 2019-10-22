Премьер-министр Абдулла Арипов 22 октября выступил на VIII Московском международном форуме инновационного развития «Открытые инновации», где перечислил ключевые вызовы цифровой повестки дня развития, с которыми сталкиваются Узбекистан и другие развивающиеся страны. Участниками пленарного заседания форума, посвященного интеллектуальной экономике, стали также премьер-министры России Дмитрий Медведев и Беларуси Сергей Румас.

Развитие цифровой инфраструктуры

«Уверен, что обеспечение широкой ее доступности является одним из главных условий устойчивого развития цифровой экономики. Согласно данным Международного союза электросвязи, более 40% населения Земли все еще не имеют доступа к интернету, при этом менее половины жителей планеты могут позволить себе оплату широкополосного доступа в сеть. Мы также столкнулись с данной проблемой, особенно в обеспечении цифровой доступности в сельской местности, где проживает половина населения страны», — сказал глава правительства.

Он сообщил, что до конца 2020 года все социальные объекты страны, включая школы, дошкольные и медицинские учреждения — всего более 20 тысяч объектов — будут обеспечены доступом к оптоволоконному интернету. Количество абонентов мобильной связи в стране планируется довести до 23 миллионов. Ранее об этом также рассказывал министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Шухрат Садиков.

«В этом году Узбекистан успешно завершил тестирование сети мобильной связи 5G, и мы поставили себе задачу в следующем году организовать коммерческий запуск сети в Ташкенте», — добавил премьер.

Развитие цифровых навыков и компетенций у населения

«Многие эксперты сходятся во мнении, что в ближайшем будущем на рынок труда существенно повлияют цифровые технологии. В данном вопросе цифровая проблема заключается не только в потере рабочих мест, сколько в их перегруппировке, где доля профессий среднего уровня сокращается, а доля рабочих мест нижнего сегмента будет увеличиваться», — отметил Абдулла Арипов.

В Узбекистане, по его словам, имеются «серьезные предпосылки» для ускоренного развития цифровых навыков. Более 60% населения страны относятся к молодежи, а средний возраст населения в стране не превышает 29 лет. «Это создает серьезную базу для формирования цифрового интеллектуального общества», — подчеркнул он.

Глава правительства рассказал, что Узбекистан и ОАЭ запускают совместный проект по подготовке 1 миллиона программистов, который предоставит всем желающим возможность через Единый портал дистанционного обучения осваивать цифровые навыки на основе учебных программ ведущих американских компаний.





Создание эффективной системы государственного управления цифровой экономики

«В настоящее время перед нами стоит сложная задача в масштабе страны — это обеспечение интеграции разрозненных информационных систем и ресурсов различных государственных институтов в единое защищенное информационное пространство», — сказал премьер.

Как он сообщил, сейчас Узбекистан совместно с Россией реализуют несколько проектов: один из них — с Федеральной налоговой службой по легализации НДС, второй связан с вопросами маркировки и третий — по автоматизации контрольно-кассовых машин.

Развитие цифровой индустрии

Это важнейшее направление внутренней политики страны, подчеркнул Абдулла Арипов. «Уверен, что дальнейшее развитие цифровой индустрии во многих странах потребует совместных усилий всех ключевых участников данного процесса, начиная от государства, частных инвесторов и заканчивая самими стартап-проектами», — сказал он.

Премьер-министр отметил актуальность вопроса защиты цифровых данных и обеспечения информационной безопасности экономики.

«В Узбекистане, как и в других странах, наблюдается увеличение количества кибератак, в том числе на государственные информационные системы. Только с начала этого года выявлено почти 8 миллионов инцидентов информационной безопасности, часть из которых имели критический уровень», — заявил премьер.

Для защиты и безопасности цифровых данных была принята комплексная программа. Все государственные институты начали осуществлять электронный обмен данными посредством защищенных сетей передачи данных.

«Решение вышеуказанных вызовов, а также приоритетных задач цифровой повестки дня требует тесного взаимодействия и сотрудничества, в том числе за счет расширения диалога, формирования единых стандартов и подходов, основанных на лучших мировых практиках», — подытожил глава правительства.