Экспозиция картин русского авангарда из коллекции Государственного музея искусств Каракалпакстана имени Игоря Савицкого будет организована в музее современного искусства «Гараж» в первой половине 2020 года. Проект соответствующего распоряжения Кабинета Министров Узбекистана опубликован для обсуждения.

В экспозицию планируется включить 12 картин таких художников как Александр Николаев, Александр Сардан, Петр Фатеев, Вера Пшесецкая, Борис Смирнов-Русецкий.

По данным на сайте музея, выставка пройдет с 31 января по 10 мая 2020 года под названием «„Мы храним наши белые сны“. Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905−1969». Проект готовят совместно с самаркандским художественным критиком Алексеем Улько и российской художницей Александрой Сухаревой.

«Представленные на выставке работы свидетельствуют и повествуют о жизни, творчестве и личной трагедии людей, живших в первой половине ХХ века в Российской империи, а затем в СССР, чьи авторские поиски были тесно связаны со „сверхчувственным“ познанием мира», — говорится в анонсе выставки.

Музей современного искусства «Гараж», основанный в 2008 году, занимается выставочной, образовательной, научной и издательской деятельностью. «Гараж» принял участие в Samarkand Half Marathon, прошедшем с 1 по 3 ноября, с воркшопами и лекциями о международном опыте создания инклюзивной среды на объектах культуры.