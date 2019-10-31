Samarkand Half Marathon пройдет в Самарканде с 1 по 3 ноября. Главная цель проекта — привлечь внимание общественности к проблеме доступности и инклюзивности объектов культуры и искусства, а также популяризовать здоровый образ жизни и развитие спортивного туризма в Узбекистане.

Проект обсудили организаторы — Министерство культуры и Фонд развития культуры и искуссства — и журналисты на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций 30 октября.

В полумарафоне могут принять участие как опытные, так и начинающие бегуны — предусмотрены дистанции длиной 21 км, 10 км и 2 км. Регистрация на Самаркандский полумарафон на все три дистанции продлится до 31 октября.

Средства, вырученные с полумарафона, будут направлены на реализацию экспериментального проекта в одном из театров Ташкента. Эта программа подразумевает постановку на сцене театра пьесы с использованием тифлокомментирования (лаконичное описание предметов и действий на сцене). Для этого будет приобретено необходимое оборудование, а также организовано обучение специалистов.

Для реализации этой программы Фонд развития культуры и искусства Республики Узбекистан привлекает к сотрудничеству Институт «Реакомп» — российскую компанию, которая разрабатывает новейшие технологии для реабилитации незрячих и слабовидящих людей.

В ходе подготовки к полумарафону Фонд развития культуры и искусства проводит исследование, посвященное проблеме инклюзивности, — в частности, пилотные мониторинги доступности театров, музеев, парков, а также других культурных учреждений Ташкента для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения.

Для сотрудников учреждений культуры и искусства будут проведены тренинги по инклюзивности и доступности. Результаты исследования презентуют в рамках образовательной программы полумарафона.

По словам заместителя исполнительного директора фонда Гаянэ Умеровой, на самаркандский полумарафон приедут лидеры бегового сообщества Казахстана, Кыргызстана и России, а вместе с ними и сотни любителей бега из этого региона.

В конце года, отметила Гаянэ Умерова, фонд опубликует предварительный план по созданию доступной среды вокруг и внутри культурных учреждений Узбекистана. «Мы приглашаем всех желающих принять участие в этой работе. Это сложный процесс, который подразумевает не только перестройку инфраструктуры, но и создание долгосрочных образовательных и культурных проектов», — сказала она.

Как сообщила начальник отдела развития образования фонда Мадина Бадалова, российские коллеги из Музея современного искусства «Гараж» в рамках полумарафона проведут воркшопы и лекции о международном опыте создания инклюзивной среды на объектах культуры. Кураторы кинофестиваля Beat Films прочитают лекцию в Ташкенте о том, как они своими силами создали независимую культурную институцию международного уровня, и покажут два документальных фильма — Free solo, который получил премию «Оскар» в этом году, и «Бег — это свобода».

В программе полумарафона также — выставка «Тактильная среда», где будут представлены объемные версии картин из коллекции Государственного музея изобразительных искусств имени Савицкого, доступные для незрячих и слабовидящих людей, и музыкальные выступления Ya Tosiba (Финляндия), Baris K (Турция), Simple Symmetry (Россия) и Фархода кори Халимова и Тоира Кузыева (Узбекистан).

Как отметил куратор проекта Samarkand Half Marathon Мирхан Сагитов, участники забега на протяжении всего маршрута увидят все ключевые достопримечательности Самарканда, а сам полумарафон начнется рядом с ансамблем Регистан. Трасса полумарафона сертифицирована международной ассоциацией легкоатлетических федераций IAAF и ассоциацией международных марафонов и пробегов AIMS, подчеркнул он.

Для победителей учрежден призовой фонд, мужчины и женщины в абсолютном зачете с первого по третье место будут награждены денежными призами.

Все участники забега, уложившиеся в лимит времени для каждой дистанции, получат на финише памятные медали, а каждый зарегистрированный участник — футболку забега, брендированную сумку и номер с чипом, который позволит получить точное время финиша.