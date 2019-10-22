Коммерческие банки Узбекистана с 20 августа по 20 октября продали населению 234,5 млн долларов наличными, сообщили «Газете.uz» в Центральном банке.

Объем иностранной валюты, купленной банками у населения за этот же период, составил 868,7 млн долларов.

Напомним, с 20 августа банки страны начали продажу наличной иностранной валюты населению через обменные пункты. До этого приобрести валюту можно было только на карты. В первый день банки продали почти 10 млн долларов в наличной форме.

Ранее «Газета.uz» писала, что ЦБ разрешил банкам продавать населению валюту до 100 долларов без предъявления паспорта.