Коммерческие банки Узбекистана 21 августа продали физическим лицам 15,2 млн долларов, из которых 9,6 млн долларов — в наличном виде, оставшаяся часть — онлайн, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Центрального банка Бехзод Хамраев на сессии Международного пресс-клуба в четверг.

Объем иностранной валюты, купленной банками у населения в этот же день, составил 20 млн долларов. «Мы можем сказать, что на рынке наблюдается равновесие», — отметил глава департамента ЦБ.

Курс национальной валюты на валютной бирже укрепляется второй день подряд — если 20 августа курс составлял 9384 сума за доллар, то 21 августа — 9379 сумов, а 22 августа — 9371 сум.

«Это очень хороший сигнал, это [положительно] повлияло на ожидания», — сказал Бехзод Хамраев.

20 августа банки страны начали продажу иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты. До этого приобрести инвалюту можно было только на карты.