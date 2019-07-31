Правительство Узбекистана официально признало эксперимент по введению базовой нормы потребления электроэнергии населением, начатый 1 января в Юнусабадском района Ташкента, успешным. В постановлении Кабинета Министров от 30 июля «Об изменении цен и тарифов на топливно-энергетические ресурсы» результаты эксперимента названы положительными.

Документом министерствам энергетики, финансов, экономики и промышленности, а также компании «Региональные электрические сети» поручено в течение месяца подготовить предложения о механизмах и размерах применения базовых норм потребления электроэнергии и природного газа.

При этом базовую норму потребления электроэнергии предлагается установить в размере 250 кВт·ч на одного абонента (в Юнусабадском эксперименте — 300 кВт·ч), а повышающий коэффициент за энергию, потребленную сверх нормы, может составлять до 1,5 к тарифу (в эксперименте — 1,2).

Ранее министр энергетики Алишер Султанов заявлял, что эксперимент по введению базовой нормы потребления электроэнергии и газа на Юнусабаде является успешным.

«Поступление денежных средств выросло на 60%, потери резко сократились. Так как эксперимент оправдал себя, до конца года планируется его внедрение в Ташкенте, частично в Самарканде, Бухаре и Джизаке», — отмечал он.

С 15 августа в Узбекистане повышаются тарифы на бензин и дизтопливо, газ и электроэнергию, уголь, услуги теплоснабжения и водоснабжения, а также проезд в общественном транспорте.