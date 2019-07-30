С 15 августа в Узбекистане повышаются цены на автобензин и дизельное топливо. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров от 30 июля «Об изменении цен и тарифов на топливно-энергетические ресурсы», сообщили «Газете.uz» источники в правительстве.

Новая розничная цена литра автобензина Аи-80 (с учетом акцизного налога) составит 4500 сумов (сейчас — 4000 сумов, рост — 12,5%), дизтоплива — 5400 сумов (4800, +12,5%), дизтопливо ЭКО — 5700 сумов (4900, +16,3%).

Цена бензина марки Аи-91 (сейчас розничная цена составляет 4500 сумов) с 15 августа будет определяться через биржевые торги.

Сумма выплата ежемесячной денежной компенсации части расходов на приобретение автобензина отдельным категориям лиц установлена в размере 75 тысяч сумов.

До этого цены на автомобильное топливо повышались с 16 ноября прошлого года.