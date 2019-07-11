Эксперимент с базовой нормой потребления электроэнергии и газа, начатый 1 января в Юнусабадском района Ташкента, признан успешным. Об этом в интервью УзА сообщил министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов.

Базовая норма потребления электроэнергии на одного абонента в месяц установлена в размере 300 кВт·ч, газа — 250 кубометров (в период отопительного сезона для частных домов и квартир, отапливаемых в индивидуальном порядке, — 1000 кубометров). Расчеты в пределах базовой нормы проводятся по установленному тарифу, сверх нормы — с применением повышающего 1,2-кратного коэффициента к установленному тарифу.

Глава Минэнерго назвал результаты «хорошими». Согласно результатам эксперимента, в январе 72115 потребителей из 85870 (85%) использовали до 300 кВт⋅ч электроэнергии (в среднем на одно домохозяйство — 90,3 кВт⋅ч), оставшиеся 13755 потребителей (16%) — более 300 кВт⋅ч (в среднем — 859,1 кВт⋅ч).

В июне из 86272 потребителей 74239 (86,1%) использовали до 300 кВт⋅ч электроэнергии (в среднем — 98,8 кВт⋅ч), остальные 12 033 (13,9%) потребителей — более 300 кВт⋅ч (в среднем — 1082,8 кВт⋅ч).

По итогам июня доля потребителей до 300 кВт⋅ч электроэнергии выросла с 84% до 86,1% (+2,1%), более 300 кВт⋅ч — сократилась с 16% до 13,9% (-2,1%).