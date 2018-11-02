В Юнусабадском районе Ташкента с 1 января 2019 года в качестве эксперимента вводится базовая норма потребления электроэнергии и газа населением. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров Узбекистана от 1 ноября о повышении цен и тарифов на топливно-энергетические ресурсы, сообщил Telegram-канал Министерства юстиции.

Базовая норма потребления электроэнергии на одного абонента в месяц установлена в размере 300 кВт·ч, газа — 250 кубометров (в период отопительного сезона для частных домов и квартир, отапливаемых в индивидуальном порядке — 1000 кубометров).

Согласно новому порядку, расчеты за поставленные электроэнергию и газ в пределах базовой нормы будут проводиться по установленному тарифу, а сверх базовой нормы — с применением повышающего 1,2-кратного коэффициента к установленному тарифу.

Эксперимент продлится до 1 июля, по его результатам будут рассматриваться предложения по расширению применения базовых норм потребления.