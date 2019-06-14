Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл из Бишкека в Душанбе для участия в пятом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, сообщило УзА.

Темой саммита станет «Единый взгляд на безопасный и более процветающий регион». В его работе примут участие свыше 30 делегаций стран-участниц и наблюдателей, а также международных и региональных организаций.

В столице Кыргызстана Шавкат Мирзиёев принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. По итогам заседания были подписаны 22 документа, два из которых предложил Узбекистан.