Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в саммитах Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке 13−14 июня и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Душанбе 15 июня. Об этом сообщила пресс-служба президента.

В повестку дня заседания Совета глав государств-членов ШОС включены вопросы развития и укрепления многостороннего сотрудничества в приоритетных направлениях, в том числе в областях политики, экономики и безопасности. Состоится также обмен мнениями по актуальным проблемам международного и регионального характера.

Планируется, что по итогам саммита будет подписан пакет документов, нацеленных на расширение многопланового партнерства в рамках организации, включая наращивание межрегиональных связей, сотрудничества в сферах цифровизации и информационно-коммуникационных технологий, экологии, туризма, спорта и других направлениях.

Темой пятого саммита СВМДА станет «Единый взгляд на безопасный и более процветающий регион». В его работе примут участие свыше 30 делегаций стран-участниц и наблюдателей, а также международных и региональных организаций.

В рамках саммитов в Бишкеке и Душанбе президент Узбекистана проведет ряд двусторонних встреч с главами зарубежных делегаций.