По итогам заседания совета глав-государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоялась церемония подписания документов, сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

По предложению президента Узбекистана утверждены Концепция сотрудничества в сфере цифровизации и информационно-коммуникационных технологий и Программа развития межрегионального сотрудничества государств-членов ШОС.





Принята Бишкекская декларация. Всего подписаны 22 документа, нацеленных на развитие партнерства между странами-участницами в различных сферах, взаимодействия ШОС с другими международными структурами.





Как сообщает Интерфакс, в их числе: соглашение о сотрудничестве в области СМИ, о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта, план мер по развитию сотрудничества в области здравоохранения на 2019−2021 годы, меморандумы о взаимопонимании между секретариатом ШОС и Всемирной туристской организацией, между секретариатом ШОС и Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов.





Председательство в организации на 2019−2020 годы перешло к России.