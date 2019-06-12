Ставку таможенной пошлины на импортируемую обувь (код ТН ВЭД 6401−6405) планируется повысить с 10% до 30% с 1 июля, следует из проекта постановления президента Узбекистана, подготовленного ассоциацией «Узчармсаноат». Минимальный порог за пару обуви предлагается поднять с 1,5 доллара до 5 долларов.
С этой же даты предложено не облагать налогом произведенное сырье и полуготовую продукцию при внутриотраслевой реализации.
Дополнительно планируется применять ценовую преференцию до 20% к местным производителям при государственных закупках обуви, кожгалантерейной продукции, изделий из шерсти, каракуля и искусственной кожи, в том числе госзакупках, осуществляемых стратегическими субъектами.
Проектом постановления предлагается установить с 1 января 2021 года сбор от стоимости экспортируемой продукции в размере 20% при вывозе кожевенного полуфабриката (коды ТН ВЭД 4104, 4105, 4106 21 000 0) через таможенную границу Узбекистана.
Организации-члены ассоциации «Узчармсаноат» смогут в порядке исключения получить неиспользуемые и пустующие гособъекты по «нулевой» стоимости для организации производства готовой кожевенно-обувной и пушно-меховой продукции. Кроме того, предлагается освободить их от уплаты земельного налога до 1 июля 2022 года.
По данным ассоциации, на 1 января 2018 года в ее состав входило 91 юридическое лицо. Открытый список компаний не доступен. В канцелярии «Узчармсаноат» «Газете.uz» сообщили, что перечень членов ассоциации можно получить только по письменному запросу.
Иностранных консультантов «Узчармсаноат» и зарубежных специалистов, работающие на предприятиях кожевенно-обувной и пушно-меховой отраслей, планируется освободить от уплаты налога на доходы физических лиц в размере 50% от его установленной ставки.
Обсуждение проекта документа продлится до 23 июня.
В мае 2018 года в Узбекистане был установлен новый порядок предоставления льгот, по которому налоговые и таможенные льготы и преференции предоставляются законами и актами президента в целом для отраслей, сфер деятельности или территорий. При этом они должны иметь конкретную цель и обеспечивать достижение четких социальных, экономических и финансовых результатов.
В декабре того же года Шавкат Мирзиёев заявил, что в стране постепенно будут отменены налоговые льготы и преференции, «поскольку предоставленные налоговые льготы негативно сказываются на конкурентной среде, это признают и сами предприниматели». «Все должны быть равными. Рынок жесток, но для всех должны быть равные возможности», — сказал тогда президент.
В апреле Государственный таможенный комитет предложил повысить пошлину на импорт минеральной воды с 30% до 50%. В мае постановлением президента предприятия «Узэлтехсаноат» получили льготы и преференции до 2022 года.
Ruslan Kalandarov
Любая бизнес хороша… На что государство только не идет, чтобы поднять продажи местной низкокачественной продукции
Che Burashka
Да что вы творите, как простым людям выживать.. китайская дешевая обувь становится недоступной
Solo Fernando
Рынок жесток??? Зарубежное качество лучше нашего. Отечественные производители жестоки по качеству в отношении своего народа
Nodir Khusanhodjayev
Импортная обувь и так дорогая, то есть продается намного дороже, чем в других странах. А после этого закона так вообще цены будут космос.