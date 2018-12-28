В Узбекистане постепенно откажутся от налоговых льгот и преференций для создания справедливого налогового режима для всех участников рынка. Об этом в ежегодном послании парламенту в пятницу заявил президент Шавкат Мирзиёев.

«За счет снижения налоговой нагрузки нужно создать единый справедливый налоговый режим для всех. Мы должны постепенно отменить налоговые льготы, поскольку предоставленные налоговые льготы негативно сказываются на конкурентной среде, это признают и сами предприниматели. Все должны быть равными. Рынок жесток, но для всех должны быть равные возможности. Тогда мы сможем выпускать конкурентоспособную, экспортоориентированную продукцию», — сказал руководитель страны.

Кабинету Министров в течение двух месяцев поручено разработать дорожную карту. «У нас все готово, но мы не должны торопиться. Почему дается два месяца? Могут поступить предложения, в том числе от зарубежных партнеров», — отметил президент.

Шавкат Мирзиёев указал на большой объем теневой экономики. «Это знают все. Единственный путь борьбы с теневой экономикой — снижение налоговой нагрузки, создание благоприятных условий для предпринимателей, инвесторов», — подчеркнул он.

Глава государства также отметил, что теперь законодатели должны принимать законы прямого действия. «Принимать закон, а потом подзаконные акты и еще 20 документов — это не подходит. Это непосредственно влияет на коррупцию», — заявил президент.