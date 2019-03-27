Если из таксистов, навязчиво предлагающих свои услуги в Международном аэропорту имени Ислама Каримова, собрать взвод человек в тридцать, то можно хорошо сэкономить на безопасности страны. Поручите им охрану государственной границы. Через них не пройдет никто. Никто не может с ними справиться. Никто не может с ними совладать.

Они — непобедимые. Бессмертные, как Дункан Маклауд. Возможно, в детстве они упали в чан с волшебным зельем. Или им покровительствует Зевс. Иначе я не могу объяснить тот факт, что они еще существуют. Кажется, скорее древний океан Тетис вновь принесет свои воды в пустыню Кызылкум, чем таксисты покинут свое аэропортное пастбище.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв поручил навести порядок в аэропорту и упорядочить работу таксистов еще 22 февраля 2018 года. С тех пор прошло больше года. Ничего не изменилось. Открыто новое здание прилета. Таксисты весело мигрировали туда в полном составе, покручивая ключиками на пальцах.

Первое впечатление о стране

Можно потратить кучу сил, времени и денег на продвижение Узбекистана. Вложить миллионы долларов. И все это будет без толку, потому что имидж страны сегодня — это те таксисты, которых турист видит на выходе из аэропорта Ташкента. Это и есть лицо Узбекистана для него. Ведь это первые люди, которых он встречает на узбекистанской земле и с которыми начинает общаться.

Ну как общаться? Скорее, «попадает в замес». Под настойчивое гудение «такси, такси, брат», человека берут за руки, ведут в машину и затем везут до центра за 55 долларов. Или от международного терминала до местного за 50 евро. Такой случай, как мне рассказывали, произошел недавно с японскими туристами.

Видео снято 14 марта 2019 года на выходе из международного терминала аэропорта имени Ислама Каримова в Ташкенте.

Таксисты, которых вы видите на этом видео, наносят ощутимый экономический урон Узбекистану. Каждый «разведенный» на деньги турист означает потерю еще сотни туристов. Которые не приедут к нам, когда одураченный гость в блоге напишет про «теплый прием» в аэропорту. А он напишет, потому что хамство, нетактичность и мошенничество, которым занимаются эти ребята, просто не имеет права на существование в 2019 году.

Самое смешное, что их всего 20−30 человек. Но вся наша государственная машина почему-то бессильна справиться с этой маленькой группой токсичных людей. Я неоднократно с ними конфликтовал. Они абсолютно уверены в своей безнаказанности и вечности. Видимо, у них для этого есть причина?

Эти ребята — серьезная проблема. Они нивелируют всю позитивную работу по привлечению туристов и гостей, которую ведет наша страна. Столько труда и денег потрачено на то, чтобы построить новый зал прилета. Чтобы наладить быструю работу пограничников, выдачу багажа. Сделать «зеленый» коридор. Это все действительно работает. И прилетать стало радостно, легко и просто. Но как только человек пересекает заборчик, отделяющий аэропорт от остального города, на него выливается ведро помоев.

Хамоватые таксисты прославили нас на весь мир. Вот что пишет Lonely Planet, самый популярный путеводитель в мире: «Такси — это самый простой путь уехать из аэропорта, но стая таксистов снаружи терминала обычно пытается одурачить приезжих».

Популярнейший онлайн-путеводитель Wikitravel: «Вы должны держать в голове, что как только вы выйдете из международного терминала, большая группа людей будет толпиться у выхода, предлагая услуги „такси“. Водители „такси“ попытаются содрать с вас любую сумму, которая им кажется посильной для иностранного туриста».

Кавычки к слову «такси», кстати, поставил путеводитель. Потому что, с точки зрения нормального туриста, это не такси, это — мошенники. А вот несколько мнений от туристов, недавно посетивших Узбекистан и оставивших отзывы на локации в Google Maps:

«Ужасно, пройти невозможно, таксистов больше, чем прилетающих» (Яна Ишметова).

«Было бы здорово сделать что-то с таксистами, которые наваливаются на выходе» (Артем Ред).

«Опасайтесь навязчивых таксистов, обманывающих туристов 20-долларовыми тарифами в Ташкент» (Бертранд Нгим).

Наводим порядок

Что же с ними делать? Часть работы уже проведена. Государственный комитет по развитию туризма 12 марта открыл внутри зала прилета стойку, на которой любой человек может заказать такси за фиксированную сумму в любую точку города. Стоимость поездки — 60 тысяч сумов, это примерно 7 долларов США. Хорошее решение и конкурентоспособная цена для туриста. Такие стойки есть во всех аэропортах мира.





Информационная стойка в зале прилета Международного аэропорта имени Ислама Каримова. Фото пресс-службы Госкомтуризма.

Но вторая половина работы не сделана. Нужно разогнать таксистов, которые портят имидж. Ведь не каждый турист обратится на стойку, да и про своих граждан тоже нельзя забывать. Из аэропорта должно быть комфортно выйти всем.

Чтобы проблема была решена, должны выполняться два условия:

Ни один таксист не имеет права предлагать свои услуги на территории аэропорта самостоятельно. Он не имеет права покидать свою машину. Все такси должны стоять в очереди. Очередь должна контролироваться.

Порядок будет только тогда, когда будут соблюдаться эти условия. Приехал, не встал в очередь — номер машины — в «черный» список, лишаешься права работать в аэропорту. Вышел из машины, предлагаешь свои услуги сам — получи запрет и еще штраф в придачу.

Все такси должны стоять в ровненькой очереди, которую контролирует специальный менеджер, говорящий, в том числе, и по-английски. Прилетевший общается с менеджером, менеджер объявляет цену, открывает дверцу такси, человек уезжает. И никак по-другому. Это — цивилизованный способ.

Я призываю все ответственные структуры объединиться для решения проблемы таксистов. Руководство аэропорта, Министерство внутренних дел, хокимият Ташкента, Государственный налоговый комитет, Национальную гвардию. Нужно создать штаб и заняться вопросом всем вместе.

В 2018 году я писал много писем и в «Узбекистон хаво йуллари», и в хокимият города, и в другие инстанции. Все признают наличие проблемы, но ссылаются друг на друга. В аэропорту говорят, что территория за забором «не их». В МВД говорят, что таксистами они не занимаются. В хокимияте говорят, что это дело налоговой. Поэтому так нужна совместная координация и план, решительно и разом разобраться с проблемой.

Нужно скорректировать Кодекс об административной ответственности. Как разъяснили «Газете.uz» в ГУВД Ташкента, текущие нормы кодекса не позволяют наказывать за навязчивое предложение своих услуг. Есть только две статьи, которые теоретически можно использовать.

Статья 141 «Использование транспортных средств в целях личной наживы» может применяться, если таксист занимается извозом на машине юридического лица. Статья 165 «Занятие деятельностью без лицензии и иных разрешительных документов» может сработать, если у таксиста нет лицензии. Но у большинства таксистов, навязчиво орудующих в аэропорту, лицензия есть. И в свете грядущего разрешения заниматься извозом для индивидуальных предпринимателей статья 141 тоже не сработает.

Можно обратиться к опыту наших соседей. На сегодняшний день в Центральной Азии серьезно с этой проблемой борются только в Казахстане. И эффективно — выход из аэропорта в Алматы намного приятнее и спокойнее нашего. Казахские полицейские для борьбы с таксистами используют статью 449 Кодекса об административных правонарушениях, которая называется «Приставание в общественных местах».

У нас такого аналога нет. Согласно этой статье, «приставание, то есть назойливое обращение в общественных местах в целях покупки, продажи, обмена или приобретения вещей иным способом» влечет наказание от предупреждения до ареста сроком на пять суток.

И эта статья применяется. В ноябре 2017 года в аэропорту Алматы таксиста за назойливое приставание в аэропорту наказали тремя сутками административного ареста. Для этого потребовалось, чтобы пассажир написал на него заявление. При этом линейный отдел внутренних дел в аэропорту Алматы проводит работу с пассажирами, объясняя им необходимость обращения с заявлениями на досаждающих таксистов.

Я не вижу ни одной причины для того, чтобы продолжать терпеть хамство назойливых таксистов в аэропорту. Давайте посчитаем. Их 30 человек. Допустим, в день каждому удается обмануть нескольких туристов и заработать по 50−60 долларов. Ну пусть 100. Это максимум 3000 долларов в день. А сколько убытков терпит страна от негативного имиджа? Во сколько нам обходятся все неприехавшие туристы? Сотни тысяч долларов? Миллионы?

Посчитать крайне трудно. Проще взяться за проблему и решить ее.