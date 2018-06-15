В международном аэропорту «Ташкент» имени Ислама Каримова в пятницу был открыт новый терминал прилета для пассажиров международных направлений. В полдень он принял первых пассажиров, прилетевших рейсом Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» из Сеула.

Терминал, имеющий пропускную способность до 1200 пассажиров в час, построен на базе старого здания местных линий. «Новое здание в 1,5 раза больше старого терминала. Оно будет работать только на прием пассажиров», — сообщил представитель «Узбекистон хаво йуллари» Руслан Фидоий.

Решение о реконструкции здания было принято в 2017 году президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который поставил цель улучшить обслуживание пассажиров и ускорить процессы прохождения необходимых процедур при въезде в страну.

В терминале установлено новое инженерно-технологическое оборудование, действуют «зеленый» и «красный» коридоры, 4 багажные ленты длиной 60 м, 24 пункта паспортного контроля, пункт визового обеспечения, два пункта обмена валюты, два магазина Duty Free и два кафе. Над багажными лентами находятся экраны, через которые пассажиры могут узнать, где выходит их багаж. В здании предусмотрено применение телескопических трапов.

Время прохождения паспортного контроля, как утверждают в компании, сократится с 15−20 минут до 7−10 минут. Время доставки багажа с самолета на багажную ленту составляет 10 минут. Таким образом, прилетающие гости и граждане Узбекистана смогут завершить все формальные процедуры в аэропорту за 20−30 минут.

На привокзальной площади установлены беседки, сооружен навес для встречающих, построены три фонтана. Недалеко от терминала имеются автобусная остановка и парковка для частных автомобилей. Прямо у выхода из здания выделена зона для такси.

Старое здание местных линий, предназначенное для вылета и прилета пассажиров, было построено в 1997 году. Его общая площадь изначально составляла около 4800 кв. м (сейчас — 9800), а пропускная способность — 300 пассажиров в час. В 2012 году после запуска нового терминала местных линий «Ташкент-3» здание было выведено из эксплуатации.

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