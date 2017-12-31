В международном аэропорту «Ташкент» имени Ислама Каримова и других международных аэропортах Узбекистана готова к запуску система двойного коридора. Пресс-служба Государственного таможенного комитета опубликовала фотографии «зеленого» и «красного» коридоров в аэропорту столицы, которые заработают с 1 января 2018 года.

Отныне в международных аэропортах страны физические лица, следующие через таможенную границу, могут выбрать в качестве формы декларирования товаров для некоммерческих целей «зеленый» или «красный» коридор для совершения таможенных операций (подробнее о двойном коридоре, ГТК также подготовил видеоролик о работе системы).

Напомним, с 1 января также отменяется письменное декларирование ввозимой и вывозимой из Узбекистана наличной инвалюты в размере до 2000 долларов. Вывозить наличную инвалюту из страны без разрешения Центробанка теперь можно в пределах суммы, равной или не превышающей в эквиваленте 5000 долларов США.

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