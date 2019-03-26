19 марта президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание, на котором обсуждался вопрос пропаганды чтения среди молодого поколения. Глава государства предложил руководителям подарить книги из личной библиотеки школам и районам. Премьер-министр Абдулла Арипов поделился коллекцией из 82 книг со школой №5 Джаркурганского района Сурхандарьинской области, инициативу поддержали и другие руководители.
«Газета.uz» предложила руководителям разного уровня рассказать о 10 книгах, которые они советуют прочитать каждому. Генеральный прокурор страны Отабек Муродов назвал книги, которые повлияли на его жизнь.
- «Я — Темур, властитель вселенной», Марсель Брион
- «Плаха», Чингиз Айтматов
- «Загадка капитала», Эрнандо де Сото
- «Исповедь экономического убийцы», Джон Перкинс
- «Уткан кунлар» («Минувшие дни»), Абдулла Кадыри
- «Милый друг», Ги де Мопассан
- Рассказы Джека Лондона
- «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», Марк Твен
- Детективы Эдуарда Тополя
- «Рассказы о Шерлоке Холмсе», Артур Конан Дойль
«Каждая книга оставила свой след и внесла свою частицу в формирование моей личности. Например, детективы сподвигли на выбор профессии — стать следователем. „Минувшие дни“ Абдуллы Кадыри способствовали формированию твердой позиции — справедливость все равно восторжествует. А Чингиз Айтматов помог выбрать философию жизни — всегда оставаться человеком, при любых жизненных ситуациях!» — сообщил «Газете.uz» Отабек Муродов.
В ближайшие дни генпрокурор намерен подарить школе в Шахрисабзе, где он учился, более 100 книг из личной библиотеки.
Ранее 10 рекомендуемых книг представил директор Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Комил Алламжонов.