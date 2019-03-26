19 марта президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание, на котором обсуждался вопрос пропаганды чтения среди молодого поколения. Глава государства предложил руководителям подарить книги из личной библиотеки школам и районам. Премьер-министр Абдулла Арипов поделился коллекцией из 82 книг со школой №5 Джаркурганского района Сурхандарьинской области, инициативу поддержали и другие руководители.

«Газета.uz» предложила руководителям разного уровня рассказать о 10 книгах, которые они советуют прочитать каждому. Первым откликнулся директор Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Комил Алламжонов.

10 книг, рекомендуемых Комилом Алламжоновым

«Государь», Никколо Макиавелли «Уложение Темура», Амир Темур «Маленький принц», Антуан Де Сент-Экзюпери «Богатый папа, бедный папа», Роберт Кийосаки, Шэрон Лехтер «Мехробдан чаён» («Скорпион из алтаря»), Абдулла Кадыри «Война и мир», Лев Толстой «Атлант расправил плечи», Айн Рэнд «Крестный отец», Марио Пьюзо «Уткан кунлар» («Минувшие дни»), Абдулла Кадыри «Граф Монте-Кристо», Александр Дюма





В понедельник Комил Алламжонов с руководством агентства передал в дар профессиональному колледжу по подготовке специалистов в области издательского дела и полиграфии более 300 книг из личной библиотеки. Среди них — «Минувшие дни» на русском и узбекском языках, сборник «Когда падают горы» Чингиза Айтматова, сборники Антона Чехова и Федора Достоевского на русском и узбекском языках, романы Эриха Марии Ремарка и другие, сообщили в агентстве.