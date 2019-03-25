Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов подарил 82 книги из личной библиотеки школе №5, находящейся в городском поселке Какайды Джаркурганского района Сурхандарьинской области, сообщили «Газете.uz» в учебном заведении.

Глава правительства посетил школу 23 марта. Во время визита премьер вручил одному из школьников работу народной поэтессы Узбекистана Ойдин Ходжиевой.

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Коллекция книг от премьер-министра также включает повесть «Ранние журавли» Чингиза Айтматова, произведение «Стена дьявола» народного писателя Тохира Малика, «Повесть о Биби-Ханым» поэта Хуршида Даврона, краткую информацию о странах мира и другие.

19 марта под председательством президента Шавката Мирзиёева прошло видеоселекторное совещание, на котором обсуждался вопрос пропаганды чтения книг среди молодого поколения.



