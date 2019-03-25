Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов подарил 82 книги из личной библиотеки школе №5, находящейся в городском поселке Какайды Джаркурганского района Сурхандарьинской области, сообщили «Газете.uz» в учебном заведении.
Глава правительства посетил школу 23 марта. Во время визита премьер вручил одному из школьников работу народной поэтессы Узбекистана Ойдин Ходжиевой.
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Коллекция книг от премьер-министра также включает повесть «Ранние журавли» Чингиза Айтматова, произведение «Стена дьявола» народного писателя Тохира Малика, «Повесть о Биби-Ханым» поэта Хуршида Даврона, краткую информацию о странах мира и другие.
19 марта под председательством президента Шавката Мирзиёева прошло видеоселекторное совещание, на котором обсуждался вопрос пропаганды чтения книг среди молодого поколения.
«Все мы руководители…начиная с премьер-министра, руководители районов, все депутаты, давайте, сами проявим инициативу и подарим по 10−20 книг в школы, где учились, в районы. Не надо этого ждать. Не все читают книги, но молодежи они нужны», — сказал глава государства.
Александр Мурин
Сейчас надо дарить компьютеры , а не книги. Эти книги просто поставят за стекло , сделают табличку что подарил их Арипов и все, так и будут стоять. Называется — дарить шляпу нищему.
Тимур Гулямов
Уже хорошо, но эта капля в море.
Timur Kim
Подарки это хорошо- но вот госзакуп куда эффективнее..
Умид Назиркулов
Лучше бы создали список из “100 книг рекомендуемых к прочтению“, кстати редакция газеты. уз могла бы создать свой список. Вообще на эту тему можно много фантазировать.. “100 лучших книг чтобы стать „космонавтом““, “5 лучших книг для воспитания ребенка“, “Общий веб портал по школьным учебникам и курсу школьной литературы“. Каждое министерство могло бы вести свою библиотеку. А проф. литература научная, вообще простым физ. лицам недоступна по цене. Вот у меня отец работал сварщиком 10 последних лет перед пенсией в Алмалыке на заводе “Аммофос“. Были у него повышения разрядов. И ему хватало старой советской книги по сварке которую он как то достал. А сколько в своё время просто уничтожилось в пунктах приёма макулатуры. Вот там были самые большие библиотеки. и то как должна выглядеть библиотека это стопками уложенные книги. И по своему опыту нельзя их навязывать, да наверное надо приучать к чтению с самых малых лет, гораздо сложнее и результативнее это вызвать интерес, мотивацию. А то денег на создание блокчейна в кадастре найти могут, а что такое “блокчеин“ и на чем он основан никто не знает, и в результате будет получаться что буду приезжать корейцы, китайцы “впаривать блокчеин“ и уезжать с туго набитым карманом. Был такой “Мирзо Улугбек“ который сказал — Учится учится и ещё раз учится