Строительство нефтеперерабатывающего комплекса в Джизакской области, начатое в апреле 2017 года, приостановлено, сообщил заместитель директора компании «Нефтегазинвест» Хусниддин Тураев на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, в первую очередь решено модернизировать действующие Бухарский и Ферганский НПЗ. В 2013—2014 годы американские Honeywell UOP и Axens разработали технико-экономическое обоснование проектов по реконструкции заводов.

Сейчас ведутся переговоры с потенциальными лицензиарами, в том числе с Honeywell UOP, Axens и некоторыми корейскими компаниями. Концепция модернизации заводов будет определена после обработки их материалов, отметил Хусниддин Тураев.

За счет модернизации этих двух заводов планируется освоить выпуск нефтепродуктов, отвечающих стандарту «Евро-5». Замглавы «Нефтегазинвест» добавил, что сейчас идет работа по привлечению инвесторов в Ферганский НПЗ. Ранее президент поручил передать завод в доверительное управление инвесторов на основе государственно-частного партнерства.

«После выполнения данных работ будет рассмотрен дальнейший вопрос строительства Джизакского нефтеперерабатывающего завода», — подчеркнул Хусниддин Тураев.

В связи с приостановкой строительства Джизакского НПЗ Узбекистан также приостановил переговоры по увеличению поставок нефти из России. Для снабжения трех нефтеперерабатывающих заводов республики планировалось с 2018 года импортировать до 1 миллиона тонн нефти из России и Казахстана с последующим увеличением до 5 миллионов тонн.

Джизакский НПЗ планировалось сдать в эксплуатацию к 2021 году. Строительство проекта, возводимого в Зафарабадском районе, оценивалось в 2,2 млрд долларов. Ожидалось, что завод будет ежегодно перерабатывать 5 миллионов тонн нефти и производить нефтепродукты высокого качества.