Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев 21 февраля провел совещание, посвященное анализу результативности реформ в нефтегазовой и химической промышленности, вопросам системного развития этих отраслей, сообщила пресс-служба главы государства.
На совещании отмечалось, что необходимо разработать предложения по совершенствованию системы компании «Узбекнефтегаз», пересмотреть тарифы исходя из рыночных принципов, поэтапно передать нефтебазы и региональные службы газоснабжения, в частности Ферганский нефтеперерабатывающий завод в доверительное управление инвесторов на основе государственно-частного партнерства.
В Инвестиционную программу на текущий год включены 26 касающихся отрасли проектов общей стоимостью 27,8 млрд долларов.
Министерствам энергетики и финансов поручено определить условия финансирования иностранных кредитов на 2,3 млрд долларов по проекту «Организация производства синтетического жидкого топлива (GTL) на базе очищенного метана Шуртанского газохимического комплекса» и привлечь кредит «Газпромбанка» (Россия) на 300 млн долларов по проекту «Расширение производственных мощностей Шуртанского газо-химического комплекса».
Отмечена необходимость финансирования таких проектов, как производство сжиженного газа на Мубарекском газоперерабатывающем заводе, предприятиях «Шуртаннефтгаз» и «Газлинефтгаз», добыча нефти и газа, закупка геологоразведочного оборудования, за счет еврооблигаций, выпущенных Узбекистаном.
Президент указал на неудовлетворительный уровень работы по привлечению прямых иностранных инвестиций в регионы со сложными условиями для геологоразведочных работ. Внимание на совещании уделено и вопросу сокращения дебиторской задолженности, накопившейся в отрасли.
Отмечалась необходимость наращивания объемов экспорта за счет глубокой переработки углеводородов, не ограничиваясь при этом только газом.
Перед руководством «Узбекнефтегаз» и «Узкимёсаноат» поставлена задача подготовить концепцию по производству продукции с высокой добавленной стоимостью — полимеров, полистирола, ПЭТ, синтетических каучуков, и представить ее иностранным инвесторам на предстоящей в мае текущего года международной нефтегазовой конференции в Ташкенте.
Для развития химической промышленности и диверсификации производства намечено реализовать 33 проекта общей стоимостью 8 млрд долларов, в том числе 4 проекта в текущем году.
Президент, отметив высокую рентабельность химической промышленности, поручил привлечь прямые инвестиции к перспективным проектам, рассчитанным на 2019−2025 годы.
В частности, поставлена задача достичь с зарубежными партнерами соглашений по Кокандскому суперфосфатному заводу, Кунградскому содовому заводу, а также изыскать инвесторов для строительства завода по производству аммиака и карбамида в городе Янгиере.
Руководство «Узкимёсаноат», исходя из актуальных сегодня вопросов, должно не ограничиваться лишь минеральными удобрениями, а превратить отрасль в многопрофильную систему. Следует определить перспективные направления производства продукции с высокой добавленной стоимостью и расширения ее ассортимента, сказал глава государства.
Алишер Давлетов
Амбициозные задачи, слов нет! Президент старается быстрыми темпами поднять экономику страны, при этом не учитывает “кадровую пропасть“, а за ней реально значится отсутствии мотивации этих чиновников “вкалывать“ на реализации этих поставленных задач. Все время идет “рокировка кадров“, то есть одних и тех же лиц, которые вчера как были чинушами-ворами из кланов по интересам, так и продолжают “благо дело“. Абсолютно не видно ярких личностей ни в правительстве, ни вообще в органах власти, чтобы умением быть профессиональным и вполне инциативным в духе энтузиазма, с целью служить Отечеству, быть примером среди “коллег по цеху“! Как можно ставить задачи и из решение, когда все эти чиновники ни то что могут вполне реализовать, да они вообще туда пришли “карман набивать“!?