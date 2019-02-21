Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев 21 февраля провел совещание, посвященное анализу результативности реформ в нефтегазовой и химической промышленности, вопросам системного развития этих отраслей, сообщила пресс-служба главы государства.

На совещании отмечалось, что необходимо разработать предложения по совершенствованию системы компании «Узбекнефтегаз», пересмотреть тарифы исходя из рыночных принципов, поэтапно передать нефтебазы и региональные службы газоснабжения, в частности Ферганский нефтеперерабатывающий завод в доверительное управление инвесторов на основе государственно-частного партнерства.

В Инвестиционную программу на текущий год включены 26 касающихся отрасли проектов общей стоимостью 27,8 млрд долларов.

Министерствам энергетики и финансов поручено определить условия финансирования иностранных кредитов на 2,3 млрд долларов по проекту «Организация производства синтетического жидкого топлива (GTL) на базе очищенного метана Шуртанского газохимического комплекса» и привлечь кредит «Газпромбанка» (Россия) на 300 млн долларов по проекту «Расширение производственных мощностей Шуртанского газо-химического комплекса».

Отмечена необходимость финансирования таких проектов, как производство сжиженного газа на Мубарекском газоперерабатывающем заводе, предприятиях «Шуртаннефтгаз» и «Газлинефтгаз», добыча нефти и газа, закупка геологоразведочного оборудования, за счет еврооблигаций, выпущенных Узбекистаном.



Президент указал на неудовлетворительный уровень работы по привлечению прямых иностранных инвестиций в регионы со сложными условиями для геологоразведочных работ. Внимание на совещании уделено и вопросу сокращения дебиторской задолженности, накопившейся в отрасли.

Отмечалась необходимость наращивания объемов экспорта за счет глубокой переработки углеводородов, не ограничиваясь при этом только газом.

Перед руководством «Узбекнефтегаз» и «Узкимёсаноат» поставлена задача подготовить концепцию по производству продукции с высокой добавленной стоимостью — полимеров, полистирола, ПЭТ, синтетических каучуков, и представить ее иностранным инвесторам на предстоящей в мае текущего года международной нефтегазовой конференции в Ташкенте.

Для развития химической промышленности и диверсификации производства намечено реализовать 33 проекта общей стоимостью 8 млрд долларов, в том числе 4 проекта в текущем году.

Президент, отметив высокую рентабельность химической промышленности, поручил привлечь прямые инвестиции к перспективным проектам, рассчитанным на 2019−2025 годы.

В частности, поставлена задача достичь с зарубежными партнерами соглашений по Кокандскому суперфосфатному заводу, Кунградскому содовому заводу, а также изыскать инвесторов для строительства завода по производству аммиака и карбамида в городе Янгиере.

Руководство «Узкимёсаноат», исходя из актуальных сегодня вопросов, должно не ограничиваться лишь минеральными удобрениями, а превратить отрасль в многопрофильную систему. Следует определить перспективные направления производства продукции с высокой добавленной стоимостью и расширения ее ассортимента, сказал глава государства.