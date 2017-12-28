Совместное предприятие Jizzakh Petroleum откроет в Узбекистане сеть автозаправочных станций по продаже автомобильного топлива, завозимого по импорту.

Как сообщила пресс-служба компании «Узбекнефтегаз», в новой сети по свободным коммерческим ценам будут продаваться автобензин марок Аи-92, Аи-93, Аи-95 и Аи-98, а также дизельное топливо, соответствующие европейским качеству и стандартам.

Помимо реализации топлива через свою сеть АЗС, СП будет продавать его по прямым договорам купли-продажи и через биржевые торги по свободным коммерческим ценам.

Напомним, в конце апреля в Джизакской области было начато строительства нового нефтеперерабатывающего комплекса стоимостью 2,2 млрд долларов. Завершить строительство планируется к 2021 году.

Управлять заводом будет СП Jizzakh Petroleum, созданное в июне «Узбекнефтегазом» (доля в СП — 60%) и Gas Project Development Central Asia (дочерняя структура Gazprom International, 40%). Генеральным подрядчиком выступит компания Enter Engineering, контролируемая группой «Газпромбанка».

Планируется, что комплекс будет перерабатывать 5 миллионов тонн углеводородного сырья в год, поступающего, в частности, из России и Казахстана. Из этого сырья будет производиться 3,7 миллиона тонн моторного топлива стандарта «Евро-5», более 700 тысяч тонн авиационного керосина, а также сжиженный газ, мазут, битум и другая продукция.

Для снабжения комплекса сырьем намечено построить трубопровод протяженностью около 100 км с выходом к нефтепроводу «Омск-Павлодар-Чимкент» на территории Казахстана.