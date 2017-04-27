Президент заложил первый камень нефтеперерабатывающего комплекса в Зафарабаде (фото)

Президент дал старт строительству Джизакского нефтеперерабатывающего комплекса стоимостью $2,2 млрд. Здесь будут выпускать моторное топливо, авиакеросин и другие нефтепродукты.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 апреля принял участие в церемонии закладки первого камня Джизакского нефтеперерабатывающего комплекса, сообщило УзА.

Проектная мощность комплекса, возводимого на территории сельского схода граждан «Чимкурган» в Зафарабадском районе, составит 5 миллионов тонн переработанного углеводородного сырья в год. Стоимость проекта — 2,2 млрд долларов.

Фото: fb.com/Mirziyoyev.

Планируется, что здесь глубокой переработке будет подвергаться сырье, поставляемое из Казахстана и России. Договоренности об этом были достигнуты в ходе визитов Президента в эти страны. Географическое расположение комплекса позволит с минимальными затратами поставлять топливо в регионы Узбекистана и на экспорт.

По предварительным расчетам, комплекс будет ежегодно производить более 3,7 миллиона тонн моторного топлива, более 700 тысяч тонн авиационного керосина и 300 тысяч тонн сопутствующих нефтепродуктов (бензола, мазута, битума и других).

Выпуск авиакеросина откроет новые перспективы для значительного расширения географии полетов воздушных судов Узбекистана, а также развития транзитных пассажирских и грузовых перевозок. Кроме того, будет осуществляться экспорт качественных нефтепродуктов в соседние государства.

Фото: fb.com/Mirziyoyev.

Ввод предприятия в строй создаст более 2000 рабочих мест для квалифицированных специалистов и более 14 тысяч — на вспомогательных производствах и в сфере услуг. Современная дорожно-транспортная, коммуникационная и социальная инфраструктура будет способствовать кардинальному изменению облика всего региона.

Комплекс спроектирован с участием международных компаний и специалистов. Его отличительной особенностью станет гибкость в переработке различных видов углеводородного сырья с максимальной выработкой широкого спектра нефтепродуктов, востребованных на мировом рынке.

В проекте будут использованы международные нормы и стандарты по обеспечению промышленной и экологической безопасности, а также защиты окружающей среды.