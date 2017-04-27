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Фото: fb.com/Mirziyoyev

Президент заложил первый камень нефтеперерабатывающего комплекса в Зафарабаде (фото)

Президент дал старт строительству Джизакского нефтеперерабатывающего комплекса стоимостью $2,2 млрд. Здесь будут выпускать моторное топливо, авиакеросин и другие нефтепродукты.

27 апреля 2017, 12:54   Экономика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 апреля принял участие в церемонии закладки первого камня Джизакского нефтеперерабатывающего комплекса, сообщило УзА.

Проектная мощность комплекса, возводимого на территории сельского схода граждан «Чимкурган» в Зафарабадском районе, составит 5 миллионов тонн переработанного углеводородного сырья в год. Стоимость проекта — 2,2 млрд долларов.

Фото: fb.com/Mirziyoyev.

Планируется, что здесь глубокой переработке будет подвергаться сырье, поставляемое из Казахстана и России. Договоренности об этом были достигнуты в ходе визитов Президента в эти страны. Географическое расположение комплекса позволит с минимальными затратами поставлять топливо в регионы Узбекистана и на экспорт.

По предварительным расчетам, комплекс будет ежегодно производить более 3,7 миллиона тонн моторного топлива, более 700 тысяч тонн авиационного керосина и 300 тысяч тонн сопутствующих нефтепродуктов (бензола, мазута, битума и других).

Выпуск авиакеросина откроет новые перспективы для значительного расширения географии полетов воздушных судов Узбекистана, а также развития транзитных пассажирских и грузовых перевозок. Кроме того, будет осуществляться экспорт качественных нефтепродуктов в соседние государства.

Фото: fb.com/Mirziyoyev.

Ввод предприятия в строй создаст более 2000 рабочих мест для квалифицированных специалистов и более 14 тысяч — на вспомогательных производствах и в сфере услуг. Современная дорожно-транспортная, коммуникационная и социальная инфраструктура будет способствовать кардинальному изменению облика всего региона.

Комплекс спроектирован с участием международных компаний и специалистов. Его отличительной особенностью станет гибкость в переработке различных видов углеводородного сырья с максимальной выработкой широкого спектра нефтепродуктов, востребованных на мировом рынке.

В проекте будут использованы международные нормы и стандарты по обеспечению промышленной и экологической безопасности, а также защиты окружающей среды.

Текст: «Газета.uz»      24 589

Комментарии

  • Qodir Qodiroff 27 апреля 2017 14:17

    Браво! По больше бы таких мощных проектов!

  • Media Media 27 апреля 2017 14:31

    Здорово. Надеюсь в Узбекистане теперь стандартным и общедоступным бензином теперь будет не 80-й, а как минимум 93-й, и по всей республики.

  • said asqarov 27 апреля 2017 16:03

    Не понимаю, зачем строить новый завод, если сущесвтующие две заводы на общую мощность 11 миллиона тонн не загружены даже на половину. Было бы намного дешевле и разумнее модернизировать существующие заводы до выпуска продукции Евро-5, с увеличением наименования выпускаемой продукции и построить нефтепрооводную инфраструктуру до Ферганского нефтеперерабатывающего завода для обеспечения сырья. Ведь из-за отсутствия сырья эти заводы работают на четверть мощность и оставляют ожидать работы в общем количестве 30 тысяч человек.

  • Кондюкова Марина Викторовна 27 апреля 2017 18:48

    Вот написано же: Планируется, что здесь глубокой переработке будет подвергаться сырье, поставляемое из Казахстана и России.
    Во-первых это совсем другая нефть по составу и качеству и изменять существующие производственные установки на другие параметры наверное дороже, чем построить новый завод.
    Во-вторых, наверное поставки будут осуществляться по нефтепроводу, который тоже стоит недешево и прокладка до Ферганы тоже может быть по стоимости дороже, чем строительство нового завода.
    В-третьих, другие регионы тоже надо развивать и обеспечивать их население постоянной работой.
    Ну и конечно в-четвертых, и самое главное — новое всегда лучше старого.

  • Абдурашид А 28 апреля 2017 09:17

    Согласен с said asqarov. Было бы здорово, если бы в новости о строительстве завода было сказано, что сырьё поставляемое с России и Казахстана так же обеспечит полную загруженность дейтвующих мощностей по переработке нефти. Так же интересно было бы узнать, какие виды моторного топлива будут производиться на новом нефтеперерабатывающем комплексе и сроки завершения строительства.

  • said asqarov 28 апреля 2017 09:28

    Уважаемая Кондюкова Марина Викторовна, вы наверно не вкурсе какие установки стоят на Ферганском заводе после модернизации 1998 года, глубокость перреработки и количество номенклатуры возможной к выпуску продукции при наличии сырья, сколько будет стоить её модернизация по технологии UOP/Honeywell, Axens и Toyo Engineering, стоимость строительства нефтепровода, и наверно Вы не вкурсе на какой нефти работает этот завод и какая нефть поставляется по нетепроводу Омск-Павлодар-Шамкент-Чарджоу. Вы также не вкурсе, какую часть населения Ферганской долины этот завод мог бы обеспечивать работой вместе с сопутствующими услугами.
    Развитие других регинов это хорошо, но впервую очередь можно было бы развивать предприятия в ктороых имеется большой потенциал для обеспчения внутреннего рынка и экспорта.
    Я сам как житель Джизакской области, не одобрил бы строительство завода с большим количеством вредных выбросов в экологию, а предложил бы развернуть большие ветропарки в Зафарбадском районе, где есть большой потенциал.
    И потом, в период завершения этого завода, в Узбекистане уже начнётся снижение потребление моторного топлива, и увеличиться количество электромобилей и электроавтобусов, следственно повыситься потрбеления электроэнергии. Как будет нефтегаз закрывать кредиты, если к половине периода погашения займа снизиться спрос на продукцию.

  • Timur Ahmedov 28 апреля 2017 11:29

    Кондюкова Марина Викторовна — вам бы химию выучить это во первых, а во вторых вы замечены в каждой статье, ваши коменты вызывают глубокую озабоченность.

  • Xurshid Xashimov 28 апреля 2017 17:41

    Вообще то общих чертах Марина Викторовна правильно ставить ударения. Действительно благодаря расположению данного трубопровода целесообразно будет построить новый завод и в добавок можно остальную часть направить через фуры другие заводы или построить новый трубопровод для этих целей.


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