Поправки в Правила пользования электроэнергией и природным газом внесены постановлением Кабинета Министров Узбекистана от 28 февраля, сообщила Norma.uz. Документ вступил в силу 1 марта.

Согласно новому порядку, теперь бытовой потребитель при желании может произвести предоплату пользования электрической энергией на срок не более 6 месяцев (ранее — 12 месяцев) без перерасчета суммы при изменении тарифа.

Остальные категории потребителей, в случае изменения тарифа, освобождаются от внесения дополнительных платежей за оплаченный авансом объем электроэнергии (включая активную и реактивную энергию) на срок не более последующих 2 месяцев со дня оплаты.

При изменении тарифа на природный газ бытовые потребители, в том числе семейные предприятия, освобождаются от внесения дополнительных платежей за оплаченный авансом объем природного газа не более последующих 6 месяцев со дня оплаты, потребители производственной деятельности, социальной значимости и стратегического значения, а также коммунально-бытовые потребители — на срок не более 2 месяцев со дня оплаты.

Кроме того, при потреблении электроэнергии сверх нормы, указанной в договоре для расчетного периода, с потребителей (кроме бытовых) будет взиматься повышенная плата с коэффициентом 1,15 (ранее — в 1,5-кратном размере) к установленному тарифу.

При отборе природного газа потребителем (кроме бытовых потребителей, включая семейные предприятия) в больших объемах, чем указано в договоре, без предварительного согласования с газоснабжающей организацией, с него взимается повышенная оплата с коэффициентом 1,4 (ранее — 2) к стоимости природного газа, полученного сверх договорных объемов.

Потребители, оплатившие авансом электроэнергию (включая активную и реактивную энергию) и природный газ до 1 марта, освобождаются от внесения дополнительных платежей на срок не более последующих 12 месяцев, согласно ранее действовавшему порядку, отмечает портал.

Ранее «Газета.uz» писала, что с 11 февраля при наличии задолженности за электроэнергию бытовым потребителям начали начислять пеню — 0,1% за каждый день просрочки, но не более 50% от суммы просроченного платежа.