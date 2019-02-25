C 11 февраля при наличии задолженности по оплате за потребленную электроэнергию бытовые потребители уплачивают пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки, но не более 50% от суммы просроченного платежа. Об этом говорится в сообщении компании «Узбекэнерго».

Как пояснили «Газете.uz» в «Узбекэнерго», начисление пени было приостановлено документом правительства, который отсутствует в открытом доступе, с 1 января 2017 года до «особого распоряжения».

Начисление пени производится с суммы уточненной задолженности (недоимки) бытового потребителя после снятия показаний приборов учета электрической энергии после 1 января 2019 года и произведенных перерасчетов, а также с учетом внесенной предоплаты, начиная с 11 числа месяца, следующего за расчетным периодом.

Согласно обновленным Правилам пользования электроэнергией, утвержденным Кабинетом Министров Узбекистана в прошлом году, при наличии задолженности за потребленную электрическую энергию совершеннолетние лица, прописанные в жилом помещении, принадлежащем потребителю, несут солидарную ответственность по оплате задолженности.