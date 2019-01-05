С 1 февраля Узбекистан вводит безвизовый режим сроком на 30 дней для граждан еще 45 стран. Это предусмотрено новым указом президента Шавката Мирзиёева «О дополнительных мерах по ускоренному развитию туризма в Республике Узбекистан» (список стран приводится ниже).

В феврале прошлого года глава государства подписал указ о введении безвизового режима сроком на 30 дней для граждан семи стран — Израиля, Индонезии, Южной Кореи, Малайзии, Сингапура, Турции и Японии. В марте к этому списку добавился Таджикистан, в октябре — Франция (общее число таких стран — 18), с 15 января добавится Германия.

Одновременно был введен упрощенный порядок оформления туристических виз для граждан 39 стран (всего сейчас таких стран — 51). С июля были внедрены электронные визы, безвизовый въезд для иностранцев до 16 лет и 5-суточный безвизовый въезд для транзитных авиапассажиров из 101 страны.

Упрощение визового режима и правил пребывания в Узбекистане, наряду с развитием инфраструктуры и продвижением туристского потенциала страны за рубежом, привело к двукратному росту количества посетивших республику иностранцев в прошлом году — с 2,60 миллиона в 2017 году до 5,3 миллиона, отмечается в указе главы государства.

С 1 февраля также на 76 государств расширяется перечень стран, граждане которых имеют возможность получения электронной въездной визы. Кроме того, с 15 марта вводятся двукратные и многократные электронные въездные визы со сроком действия 30 дней.

Дополнительно вводятся новые категории виз для отдельных групп иностранных граждан (не электронные) — Vatandosh, Student visa, Academic visa, Medical visa и Piligrim visa.

Перечень стран, для граждан которых с 1 февраля вводится безвизовый режим сроком на 30 дней