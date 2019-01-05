С 1 февраля Узбекистан вводит безвизовый режим сроком на 30 дней для граждан еще 45 стран. Это предусмотрено новым указом президента Шавката Мирзиёева «О дополнительных мерах по ускоренному развитию туризма в Республике Узбекистан» (список стран приводится ниже).

В феврале прошлого года глава государства подписал указ о введении безвизового режима сроком на 30 дней для граждан семи стран — Израиля, Индонезии, Южной Кореи, Малайзии, Сингапура, Турции и Японии. В марте к этому списку добавился Таджикистан, в октябре — Франция (общее число таких стран — 18), с 15 января добавится Германия.

Одновременно был введен упрощенный порядок оформления туристических виз для граждан 39 стран (всего сейчас таких стран — 51). С июля были внедрены электронные визы, безвизовый въезд для иностранцев до 16 лет и 5-суточный безвизовый въезд для транзитных авиапассажиров из 101 страны.

Упрощение визового режима и правил пребывания в Узбекистане, наряду с развитием инфраструктуры и продвижением туристского потенциала страны за рубежом, привело к двукратному росту количества посетивших республику иностранцев в прошлом году — с 2,60 миллиона в 2017 году до 5,3 миллиона, отмечается в указе главы государства.

С 1 февраля также на 76 государств расширяется перечень стран, граждане которых имеют возможность получения электронной въездной визы. Кроме того, с 15 марта вводятся двукратные и многократные электронные въездные визы со сроком действия 30 дней.

Дополнительно вводятся новые категории виз для отдельных групп иностранных граждан (не электронные) — Vatandosh, Student visa, Academic visa, Medical visa и Piligrim visa.

Перечень стран, для граждан которых с 1 февраля вводится безвизовый режим сроком на 30 дней

  1. Австралия
  2. Австрия
  3. Аргентина
  4. Босния и Герцеговина
  5. Ватикан
  6. Люксембург
  7. Венгрия
  8. Бруней-Даруссалам
  9. Греция
  10. Ирландия
  11. Исландия
  12. Италия
  13. Канада
  14. Андорра
  15. Лихтенштейн
  16. Монако
  17. Бельгия
  18. Дания
  19. Испания
  20. Нидерланды
  21. Норвегия
  22. Швеция
  23. Латвия
  24. Литва
  25. Монголия
  26. Новая Зеландия
  27. Португалия
  28. Болгария
  29. Республика Кипр
  30. Мальта
  31. Польша
  32. Сан-Марино
  33. Сербия
  34. Словения
  35. Хорватия
  36. Чили
  37. Румыния
  38. Словакия
  39. Великобритания
  40. Бразилия
  41. Финляндия
  42. Черногория
  43. Чехия
  44. Швейцария
  45. Эстония