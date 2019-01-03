С 15 января 2019 года для граждан Германии, посещающих Узбекистан в целях туризма, вводится безвизовый режим на 30 дней, сообщила пресс-служба Госкомтуризма.

Указом президента от 2 декабря 2016 года внедрение безвизового режима для туристов из ФРГ было запланировано на 1 января 2021 года. Учитывая динамику посещения Узбекистана гражданами Германии, в указ были внесены изменения.

По данным Госкомтуризма, если в 2016 году количество туристов из ФРГ составило 4889 человек, то в 2017 году ― 7207, а за 2018 год — уже 18094 (рост более чем в 2,5 раза).

Германия заняла 10-е место среди стран, граждане которой в прошлом году воспользовались системой оформления электронных виз в Узбекистан (e-visa.gov.uz). С 15 июля, когда была запущена система, до 28 декабря электронные въездные визы оформили 1089 граждан ФРГ.

Отметим, что на январь запланирован визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Германию.

Решение о введении безвизового режима направлено на «укрепление культурного, научного, образовательного обмена между странами, улучшение инвестиционного климата и увеличение туристического потока».