С 15 июля вводится система оформления и выдачи электронных въездных виз в Узбекистане E-VISA.UZ и отменяется обязательное обращение иностранных граждан в дипломатические представительства и консульские учреждения Узбекистана за рубежом. Это предусмотрено постановлением президента Шавката Мирзиёева от 4 июля «О дальнейших мерах по оптимизации порядка въезда иностранных граждан в Республику Узбекистан», сообщил «Газете.uz» источник в правительстве.
С этой же даты вводится порядок безвизового въезда, временного пребывания и выезда из Узбекистана через пункты пропуска граждан 101 государства (список — ниже), следующих транзитом через территорию Узбекистана в международных аэропортах страны на срок не более пяти суток. При этом необходимо наличие у них авиабилета в третью страну, а перевозчик должен своевременно предоставить подразделениям Пограничных войск Службы государственной безопасности Узбекистана предварительную информацию о пассажирах.
Безвизовый въезд, временное пребывание и выезд из Узбекистана вводится для иностранных граждан, не достигших 16-летнего возраста, при наличии у них заграничного паспорта или биометрического проездного документа, сопровождаемых их законными представителями, на срок действия въездной визы в паспорте сопровождающего лица, но не более 90 дней со дня въезда в Узбекистан.
При достижении иностранными гражданами 16-летнего возраста во время нахождения на территории Узбекистана выездная виза оформляется подразделениями миграции и оформления гражданства органов внутренних дел в установленном порядке.
Размер консульского сбора за оформление и выдачу электронной въездной визы иностранным гражданам для въезда в Узбекистана установлен в размере 20 долларов США.
Кроме того, постановлением поручено к октябрю подготовить предложения по внедрению дополнительных визовых режимов для различных категорий иностранных граждан, посещающих Узбекистана:
- Silkroad — для туристов, путешествующих по странам Шелкового пути с возможностью признания визовых отметок других стран;
- Vatandosh — 5-летняя виза для уроженцев Узбекистана и членов их семей;
- а также Golden visa — 10-летняя виза для крупных иностранных инвесторов.
До марта 2019 года должны быть подготовлены предложения по расширению перечня стран, для граждан которых вводится порядок безвизового транзитного въезда, временного пребывания и выезда из Узбекистана.
Принятие постановления должно способствовать росту въездного, в том числе транзитного и стоповер-туризма в Узбекистане, а мультипликативный эффект от туризма отразится на улучшении показателей занятости, производства и экспорта, а также росте инвестиций в экономику страны, прокомментировали нововведения в Госкомтуризма.
Страны, для граждан которых вводится безвизовый транзитный въезд, временное пребывание и выезд из Узбекистана
- Австралийский Союз
- Австрийская Республика
- Республика Албания
- Алжир
- Антигуа и Барбуда
- Аргентинская Республика
- Багамские Острова
- Барбадос
- Королевство Бахрейн
- Белиз
- Королевство Бельгия
- Княжество Андорра
- Республика Болгария
- Республика Босния и Герцеговина
- Федеративная Республика Бразилия
- Государство Бруней-Даруссалам
- Королевство Бутан
- Ватикан
- Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
- Венгрия
- Республика Венесуэла
- Социалистическая Республика Вьетнам
- Габонская Республика
- Кооперативная Республика Гайана
- Республика Гватемала
- Федеративная Республика Германия
- Республика Гондурас
- Гренада
- Греческая Республика
- Королевство Дания
- Доминика
- Доминиканская Республика
- Республика Индия
- Ирландия
- Исландия
- Королевство Испания
- Итальянская Республика
- Канада
- Государство Катар
- Республика Кипр
- Китайская Народная Республика, включая Специальный административный район Гонконг Китайской Народной Республики
- Республика Колумбия
- Республика Коста-Рика
- Государство Кувейт
- Латвийская Республика
- Ливанская Республика
- Литовская Республика
- Княжество Лихтенштейн
- Великое Герцогство Люксембург
- Республика Маврикий
- Республика Македония
- Мальдивская Республика
- Республика Мальта
- Королевство Марокко
- Мексика
- Княжество Монако
- Монголия
- Республика Науру
- Королевство Нидерландов
- Новая Зеландия
- Королевство Норвегия
- Объединенные Арабские Эмираты
- Султанат Оман
- Республика Палау
- Республика Панама
- Республика Перу
- Республика Польша
- Португальская Республика
- Румыния
- Республика Сан-Марино
- Королевство Саудовской Аравии
- Сейшельские Острова
- Сент-Винсент и Гренадины
- Сент-Китс и Невис
- Сент-Люсия
- Республика Сербия
- Словацкая Республика
- Республика Словения
- Соединенные Штаты Америки
- Республика Суринам
- Королевство Таиланд
- Республика Тринидад и Тобаго
- Тунисская Республика
- Туркменистан
- Уругвай
- Республика Фиджи
- Республика Филиппины
- Финляндская Республика
- Французская Республика
- Республика Хорватия
- Черногория
- Чешская Республика
- Республика Чили
- Швейцарская Конфедерация
- Королевство Швеция
- Шри-Ланка
- Республика Эквадор
- Республика Экваториальная Гвинея
- Эстонская Республика
- Южно-Африканская Республика
- Ямайка