Узбекистан внедряет дополнительные категории виз для отдельных групп иностранных граждан. Это предусмотрено указом президента Шавката Мирзиёева «О дополнительных мерах по ускоренному развитию туризма в Республике Узбекистан».

Vatandosh — двухлетняя виза для уроженцев Узбекистана и членов их семей. Выдается при наличии приглашений со стороны их родственников, являющихся гражданами Узбекистана и постоянно проживающих на его территории.

Student visa — годичная виза для иностранных студентов, обучающихся в образовательных учреждениях на территории Узбекистана. Оформляется по ходатайству образовательных учреждений, министерств, ведомств и организаций Узбекистана, имеющих в своем ведении образовательные учреждения.

Academic visa — виза сроком от трех месяцев до двух лет для иностранных лиц, желающих вести научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в Узбекистане. Выдается по ходатайству Академии наук Узбекистана, научно-исследовательских организаций, вузов, министерств или ведомств.

Medical visa — виза до трех месяцев для иностранных граждан, въезжающих в Узбекистан на лечение по приглашению лечебно-профилактического учреждения.

Piligrim visa — паломническая виза, выдаваемая сроком до двух месяцев иностранным гражданам по заявкам субъектов туристской деятельности и Комитета по делам религий при Кабинете Министров для изучения культурно-исторического, религиозно-духовного наследия и традиций Узбекистана.

Выдача визы может быть отказана, если иностранному гражданину или лицу без гражданства в установленном порядке закрыт въезд в Узбекистан.

В указе главы государства Министерству иностранных дел, Министерству внутренних дел и Государственному комитету по развитию туризма совместно с соответствующими министерствами и ведомствами поручено в течение месяца принять меры по внедрению новых категорий виз. Эти визы не будут электронными.