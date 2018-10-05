Указом президента Шавката Мирзиёева от 4 октября для граждан Франции установлен безвизовый режим въезда в Узбекистан. Указ вступил в силу с 5 октября, сообщила пресс-служба Госкомтуризма.

Как отмечается в документе, такое решение принято в целях создания наиболее благоприятных условий для развития международных отношений между Узбекистаном и Францией, способствующих культурному, научному, образовательному обмену между странами, улучшающих инвестиционный климат и положительно влияющих на развитие туристского потенциала страны.

По данным комитета, в 2016 году число туристов из Франции, посетивших Узбекистан, составило 4889 человек, в 2017 году — 5748, а за первые восемь месяцев текущего года — 9172 человека.

Отметим, 8−9 октября Шавкат Мирзиёев посетит Францию с официальным визитом, в ходе которого проведет переговоры с президентом Эммануэлем Макроном, руководством парламента, представителями компаний и финансовых институтов Франции, а также генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле.