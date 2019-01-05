С 1 февраля перечень стран, граждане которых имеют возможность получения электронной въездной визы в Узбекистан, пополняется 76 государствами. Это предусмотрено новым указом президента Шавката Мирзиёева «О дополнительных мерах по ускоренному развитию туризма в Республике Узбекистан» (список стран приводится ниже).

Система оформления электронной туристической визы (e-visa.gov.uz) сроком на 30 дней была запущена 15 июля прошлого года. Сейчас пользоваться ей могут граждане 51 страны. Размер консульского сбора составляет 20 долларов США.

С 15 марта можно будет оформить двукратную и многократную электронную визу со сроком действия 30 дней и консульским сбором в размере 35 и 50 долларов соответственно.

Отметим, что с 1 февраля Узбекистан также вводит безвизовый режим сроком на 30 дней для граждан 45 стран (общее количество таких стран достигнет 64).

Перечень стран, граждане которых с 1 февраля могут получить электронную въездную визу

Алжир Антигуа и Барбуда Египет Барбадос Белиз Венесуэла Уругвай Габон Катар Кувейт Гренада Шри-Ланка Доминиканская Республика Иордания Китай Корейская Народно-Демократическая Республика Гайана Бахрейн Бутан Камбоджа Марокко Саудовская Аравия Таиланд Тонга Лаос Ливан Мальдивы Мексика Боливия Бангладеш Самоа Объединенные Арабские Эмираты Албания Ангола Вануату Гана Гватемала Гондурас Индия Кабо-Верде Камерун Кирибати Колумбия Коста-Рика Кот-д'Ивуар Куба Маврикий Македония Маршалловы Острова Науру Никарагуа Палау Панама Парагвай Перу Сейшельские Острова Сенегал Суринам Тринидад и Тобаго Фиджи Филиппины Эквадор Эль-Сальвадор Сент-Винсент и Гренадины Сент-Люсия Соломоновы Острова Багамские Острова Содружество Доминики Соединенные Штаты Америки Вьетнам Оман Тунис Непал Федеративные Штаты Микронезии Сент-Китс и Невис Ямайка

В случае необходимости МИД Узбекистана имеет право установить ограничение на получение электронной въездной визы для граждан отдельных стран сроком до 30 дней.