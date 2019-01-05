С 1 февраля перечень стран, граждане которых имеют возможность получения электронной въездной визы в Узбекистан, пополняется 76 государствами. Это предусмотрено новым указом президента Шавката Мирзиёева «О дополнительных мерах по ускоренному развитию туризма в Республике Узбекистан» (список стран приводится ниже).
Система оформления электронной туристической визы (e-visa.gov.uz) сроком на 30 дней была запущена 15 июля прошлого года. Сейчас пользоваться ей могут граждане 51 страны. Размер консульского сбора составляет 20 долларов США.
С 15 марта можно будет оформить двукратную и многократную электронную визу со сроком действия 30 дней и консульским сбором в размере 35 и 50 долларов соответственно.
Отметим, что с 1 февраля Узбекистан также вводит безвизовый режим сроком на 30 дней для граждан 45 стран (общее количество таких стран достигнет 64).
Перечень стран, граждане которых с 1 февраля могут получить электронную въездную визу
- Алжир
- Антигуа и Барбуда
- Египет
- Барбадос
- Белиз
- Венесуэла
- Уругвай
- Габон
- Катар
- Кувейт
- Гренада
- Шри-Ланка
- Доминиканская Республика
- Иордания
- Китай
- Корейская Народно-Демократическая Республика
- Гайана
- Бахрейн
- Бутан
- Камбоджа
- Марокко
- Саудовская Аравия
- Таиланд
- Тонга
- Лаос
- Ливан
- Мальдивы
- Мексика
- Боливия
- Бангладеш
- Самоа
- Объединенные Арабские Эмираты
- Албания
- Ангола
- Вануату
- Гана
- Гватемала
- Гондурас
- Индия
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кирибати
- Колумбия
- Коста-Рика
- Кот-д'Ивуар
- Куба
- Маврикий
- Македония
- Маршалловы Острова
- Науру
- Никарагуа
- Палау
- Панама
- Парагвай
- Перу
- Сейшельские Острова
- Сенегал
- Суринам
- Тринидад и Тобаго
- Фиджи
- Филиппины
- Эквадор
- Эль-Сальвадор
- Сент-Винсент и Гренадины
- Сент-Люсия
- Соломоновы Острова
- Багамские Острова
- Содружество Доминики
- Соединенные Штаты Америки
- Вьетнам
- Оман
- Тунис
- Непал
- Федеративные Штаты Микронезии
- Сент-Китс и Невис
- Ямайка
В случае необходимости МИД Узбекистана имеет право установить ограничение на получение электронной въездной визы для граждан отдельных стран сроком до 30 дней.