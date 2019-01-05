С 1 февраля перечень стран, граждане которых имеют возможность получения электронной въездной визы в Узбекистан, пополняется 76 государствами. Это предусмотрено новым указом президента Шавката Мирзиёева «О дополнительных мерах по ускоренному развитию туризма в Республике Узбекистан» (список стран приводится ниже).

Система оформления электронной туристической визы (e-visa.gov.uz) сроком на 30 дней была запущена 15 июля прошлого года. Сейчас пользоваться ей могут граждане 51 страны. Размер консульского сбора составляет 20 долларов США.

С 15 марта можно будет оформить двукратную и многократную электронную визу со сроком действия 30 дней и консульским сбором в размере 35 и 50 долларов соответственно.

Отметим, что с 1 февраля Узбекистан также вводит безвизовый режим сроком на 30 дней для граждан 45 стран (общее количество таких стран достигнет 64).

Перечень стран, граждане которых с 1 февраля могут получить электронную въездную визу

  1. Алжир
  2. Антигуа и Барбуда
  3. Египет
  4. Барбадос
  5. Белиз
  6. Венесуэла
  7. Уругвай
  8. Габон
  9. Катар
  10. Кувейт
  11. Гренада
  12. Шри-Ланка
  13. Доминиканская Республика
  14. Иордания
  15. Китай
  16. Корейская Народно-Демократическая Республика
  17. Гайана
  18. Бахрейн
  19. Бутан
  20. Камбоджа
  21. Марокко
  22. Саудовская Аравия
  23. Таиланд
  24. Тонга
  25. Лаос
  26. Ливан
  27. Мальдивы
  28. Мексика
  29. Боливия
  30. Бангладеш
  31. Самоа
  32. Объединенные Арабские Эмираты
  33. Албания
  34. Ангола
  35. Вануату
  36. Гана
  37. Гватемала
  38. Гондурас
  39. Индия
  40. Кабо-Верде
  41. Камерун
  42. Кирибати
  43. Колумбия
  44. Коста-Рика
  45. Кот-д'Ивуар
  46. Куба
  47. Маврикий
  48. Македония
  49. Маршалловы Острова
  50. Науру
  51. Никарагуа
  52. Палау
  53. Панама
  54. Парагвай
  55. Перу
  56. Сейшельские Острова
  57. Сенегал
  58. Суринам
  59. Тринидад и Тобаго
  60. Фиджи
  61. Филиппины
  62. Эквадор
  63. Эль-Сальвадор
  64. Сент-Винсент и Гренадины
  65. Сент-Люсия
  66. Соломоновы Острова
  67. Багамские Острова
  68. Содружество Доминики
  69. Соединенные Штаты Америки
  70. Вьетнам
  71. Оман
  72. Тунис
  73. Непал
  74. Федеративные Штаты Микронезии
  75. Сент-Китс и Невис
  76. Ямайка

В случае необходимости МИД Узбекистана имеет право установить ограничение на получение электронной въездной визы для граждан отдельных стран сроком до 30 дней.