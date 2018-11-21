Консультант и аналитик Карен Срапионов, партнер инвестиционной компании Avesta Investment Group, — о проблемах привлечения иностранных инвестиций и контроля капитала в Узбекистане.
Недавнее выступление главы Центрального банка Узбекистана на VIII Конгрессе финансистов Казахстана (PDF), а также его отдельные комментарии вселяют уверенность в необратимости позитивных реформ, происходящих в экономике страны и в финансовом секторе в частности. Особенно хотелось бы остановиться на вопросе контроля операций по счету движения капитала, который, не только по моему мнению, является важнейшей проблемой развития рынка капитала и привлечения прямых иностранных инвестиций в Узбекистан.
Мамаризо Нурмуратов отметил: «Касательно движения капитала, мы над этим вопросом думаем и работаем. К концу следующего года мы этот вопрос вынесем на решение правительства и парламента». Очень важно, что ЦБ признает наличие данной проблемы и она находится «на столе» у руководства банка. Безусловно, ЦБ обладает намного более глубоким пониманием положения дел в отрасли и, возможно, отмечает дополнительные риски от указанных мер.
При этом в части развития рынка ценных бумаг отмеченные сроки — конец 2019 года только для рассмотрения вопроса,
С точки зрения действующего законодательства гарантии репатриации как доходов, так и самих инвестиций четко закреплены еще с 1996 года (пункт 3 приложения к УП-1467 от 31.05.1996, который на сегодня утратил силу), и на данный момент имеются следующие нормативные положения:
Согласно приложению 2 к ПКМ-294 от 10.07.2001 (Положение «О порядке проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на внебиржевом валютном рынке»), в частности, пункту «ж», ст. 2, «На внебиржевом валютном рынке осуществляется покупка иностранной валюты для репатриации прибыли, дивидендов и других доходов иностранных инвесторов». Состав документов и процесс конвертации прибыли в целях репатриации регулируется ст. 35 данного документа;
В абзаце 5 ст. 10 закона «Об инвестиционной деятельности» установлено, что «иностранный инвестор в соответствии с принципами международного права и законодательством Республики Узбекистан имеет право самостоятельно и свободно распоряжаться доходом (включая его беспрепятственную репатриацию), полученным в результате инвестиционной деятельности, после уплаты налогов и других обязательных платежей».
Согласно ст. 7−8 закона «О валютном регулировании», установлено разграничение по счетам текущих операций и движения капитала;
В ст. 7 закона «О валютном регулировании» указано: «Текущие международные операции и связанные с ними покупка или продажа иностранной валюты осуществляются без ограничений».
Узбекистан с 15.10.2003 принял обязательства по пункту 2(а) Статьи VIII Соглашения МВФ, которые гарантируют свободу конвертации операций по текущему счету;
В ст. 8 закона «О валютном регулировании» указано: «Привлечение в Республику Узбекистан прямых иностранных инвестиций и их репатриация, а также реализация прав, приобретенных в связи с осуществлением прямых иностранных инвестиций, осуществляются без ограничений».
Согласно пункту 30 приложения 1 к ПП-3852 от 13.07.2018, с 1 августа 2018 года должны быть реализованы следующие возможности:
а) иностранные инвесторы — юридические лица вправе открывать счета в банках Узбекистана для покупки и продажи акций на биржевых торгах и для покупки и продажи иностранной валюты;
б) инвестиционные посредники имеют право подавать заявки в банк на покупку и продажу иностранной валюты от имени иностранного клиента.
Как видно, действующее законодательство более чем полностью гарантирует возврат всех типов инвестиций и доходов от них. Однако на практике возникают значительные проблемы с операциями по счету движения капитала.
Эти проблемы являются ключевым препятствием для притока любых типов инвестиций в страну. На данный момент лишь небольшая часть инвесторов готова войти на наш рынок и ожидать изменений в законодательстве. Но большая их часть ждет реальных изменений, а пока вкладывает свои средства в такие страны, как Россия, Казахстан, Грузия, Вьетнам, Камбоджа, Бангладеш
На VIII Конгрессе финансистов Казахстана глава ЦБ Узбекистана Нурмуратов также отметил необходимость использования банками альтернативных источников финансирования, в т. ч. путем выпуска долговых финансовых инструментов («…на практике лишало банки стимулов к поиску альтернативных источников фондирования, в том числе через выпуск разных видов долговых инструментов»). Действительно, выпуск и размещение долговых инструментов, в частности, корпоративных облигаций, безусловно, является эффективным инструментом перераспределения ресурсов в экономике, привлечения средств от населения в банковскую систему.
Однако без привлечения иностранных инвестиций это лишь перераспределение ресурсов внутри финансовой системы Узбекистана, но не привлечение «новых» денег в страну. А ведь иностранный инвестор не будет заинтересован в покупке облигаций местных банков, если ему будет гарантирован возврат только лишь его купонных платежей, а основная стоимость вложения останется замороженной в сумах после погашения облигаций.
На 2019−2020 годы запланированы IPO/SPO нескольких компаний,
Таким образом, в интересах развития фондового рынка и рынка ценных бумаг в целом реализация безусловной гарантий репатриации прибыли по счету движения капитала является первоочередной мерой и требует скорейшего решения. Существенных рисков валютному рынку данные меры не несут, поскольку доля нерезидентов в капитале акционерных обществ страны по разным данным не превышает 2%.
На волне интереса к нашей стране и при реальной гарантии беспрепятственного движения капиталов, можно ожидать существенно большего притока внешних инвестиций на наш рынок капиталов, нежели выхода инвесторов с него.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.
Zokir Isakhodjaev
На бумаге одно а на деле. До 2012 года многие инвесторы работали в стране, многие даже привыкли к нашей системе где были проблемы с наличкой, уличный курс 2 раза дороже курса ЦБ, бюрократии которая не только замедляла работу но и останавливала всю работу. К этому и многому другому инвесторы привыкли, но когда их бизнес начали отбирать незаконна, выгоняя их из страны без денег и без прибыли своей в одних трусах вот тогда наша страна и потеряла свое лицо и доверие инностранных инвесторов. Теперь вернуть это доверие будет не легко, причин много. Даже если сам Президент страны говорит что он гарант что инвестор получит свою прибыль другие вышестоящие люди не разделяют мнение Президента. Доверие тяжело восстановить