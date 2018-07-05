Рефери Равшан Ирматов в интервью пресс-службе Ассоциации футбола Узбекистана рассказал о своем судействе на чемпионате мира-2018 и о том, как его оценили инспекторы ФИФА.

Накануне Комитет рефери ФИФА не включил Равшана Ирматова в список арбитров для финальных этапов турнира, но, тем не менее, арбитр обновил рекорд по количеству обслуженных матчей ЧМ — 11.

По его словам, он больше рад тому, что имя Узбекистана стоит во главе рекорда по судейству матчей на первенствах мира.

Арбитр отметил, что встречи Аргентина — Хорватия (0:3) и Испания — Марокко (2:2), которые он обслуживал, были не из легких.

«Но слава Богу, мы провели эти матчи хорошо, без грубых ошибок. Инспекторы оценили нашу работу хорошо, сказав: „Мы думали, что в этих играх будут три-четыре красных карточки, но вы судили справедливо, без удалений и травм“», — рассказал Равшан Ирматов.

Судья также прокомментировал травму своего помощника Абдухамидулло Расулова, которая помешала бригаде Равшана Ирматова продолжить работу на мундиале.

«К сожалению, старая травма колена моего помощника снова дала о себе знать. Это повреждение не позволило ему полноценно двигаться и выйти на поле. На чемпионате мира время ограничено, а для восстановления требуется много времени», — отметил он.