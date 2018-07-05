Арбитр из Узбекистана Равшан Ирматов не будет работать на оставшихся матчах чемпионата мира-2018 в России, свидетельствуют данные Международной федерации футбола (ФИФА). Комитет рефери ФИФА огласил список 17 рефери, 37 ассистентов и 10 видеопомощников арбитров для финальных этапов турнира.

Работу на турнире продолжат Алиреза Фагани (Иран), Наваф Абдулла Шукралла (Бахрейн), Маланг Дьедиу (Сенегал), Дженни Сиказве (Замбия), Марк Гейгер (США), Джейр Марруфо (США), Сесар Артуро Рамос (Мексика), Андрес Кунья (Уругвай), Нестор Питана (Аргентина), Сандро Риччи (Бразилия), Мэттью Конджер (Новая Зеландия), Джюнейт Чакир (Турция), Бьорн Куйперс (Нидерланды), Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания), Милорад Мажич (Сербия), Джанлука Рокки (Италия) и Дамир Скомина (Словения).

Напомним, Равшан Ирматов обслужил две игры чемпионата мира в качестве главного арбитра: матчи Аргентина — Хорватия (0:3) и Испания — Марокко (2:2).